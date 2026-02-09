Dvoletne stavke dispečerjev konec: 'Ugotavljamo, da smo se poslušali'

"Dogovor je kompromis obeh strani in v tem delu ugotavljamo, da smo se poslušali," je v izjavi za medije po podpisu stavkovnega sporazuma dejal predsednik sindikata ministrstva za obrambo Lah. "Pričakovati 100-odstoten izplen naših zahtev je po svoje iluzorno," je še ocenil. Kot je poudaril, so v sporazum uvrstili dve "sila pomembni varovalki, ki bodo naše stavkovne zahteve spravile v življenje". Tako bodo predvidoma naslednji teden začeli usklajevati kolektivno pogodbo za področje obrambe, zaščite in reševanja, ki bo naslavljala specifike in posebnosti zaposlenih na tem področju.

Podpis stavkovnega sporazuma Damjan Žibert

Ključni datum 1. januar 2028

Druga varovalka, ki je po besedah Laha pomembna, pa je ta, da bodo centri za obveščanje nadaljevali s stavko, če do 1. januarja 2028, ko bo tudi plačna reforma v javnem sektorju realizirana, ne bodo uresničili vseh njihovih stavkovnih zahtev. Vladna stran je namreč stavkovnim zahtevam ugodila delno. Tako so delovna mesta operaterjev na številki 112 med plačno reformo opredelili kot delovna mesta dispečerjev v centrih za obveščanje. Prav tako bodo dispečerji prejeli nove delovne obleke, je navedel Lah. Med drugim pa se morajo še dogovoriti o zahtevah, kot je primerljivost delovnih mest z dispečerji v zdravstvu in gasilstvu, o 24-urnem zavarovanju zaposlenih, pa tudi o pomlajevanju kadra, kar po zagotovilih vodstva poteka.

