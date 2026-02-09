Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

Dvoletne stavke dispečerjev konec: 'Ugotavljamo, da smo se poslušali'

09. 02. 2026 12.00

Avtor:
Ne.M. STA
Podpis stavkovnega sporazuma

Minister za obrambo Borut Sajovic je s predstavniki zaposlenih v centrih za obveščanje s podpisom stavkovnega sporazuma prekinil skoraj dvoletno stavko dispečerjev. Vladna stran je delno ugodila stavkovnim zahtevam, je povedal predsednik sindikata ministrstva Marjan Lah. Če do 1. januarja 2028 ne bodo realizirali vseh, bodo stavkali ponovno.

"Dogovor je kompromis obeh strani in v tem delu ugotavljamo, da smo se poslušali," je v izjavi za medije po podpisu stavkovnega sporazuma dejal predsednik sindikata ministrstva za obrambo Lah. "Pričakovati 100-odstoten izplen naših zahtev je po svoje iluzorno," je še ocenil.

Kot je poudaril, so v sporazum uvrstili dve "sila pomembni varovalki, ki bodo naše stavkovne zahteve spravile v življenje". Tako bodo predvidoma naslednji teden začeli usklajevati kolektivno pogodbo za področje obrambe, zaščite in reševanja, ki bo naslavljala specifike in posebnosti zaposlenih na tem področju.

Ključni datum 1. januar 2028

Druga varovalka, ki je po besedah Laha pomembna, pa je ta, da bodo centri za obveščanje nadaljevali s stavko, če do 1. januarja 2028, ko bo tudi plačna reforma v javnem sektorju realizirana, ne bodo uresničili vseh njihovih stavkovnih zahtev.

Vladna stran je namreč stavkovnim zahtevam ugodila delno. Tako so delovna mesta operaterjev na številki 112 med plačno reformo opredelili kot delovna mesta dispečerjev v centrih za obveščanje. Prav tako bodo dispečerji prejeli nove delovne obleke, je navedel Lah.

Med drugim pa se morajo še dogovoriti o zahtevah, kot je primerljivost delovnih mest z dispečerji v zdravstvu in gasilstvu, o 24-urnem zavarovanju zaposlenih, pa tudi o pomlajevanju kadra, kar po zagotovilih vodstva poteka.

Ponovno odprt vpogled v Spin

Dispečerji so s preklicem stavke ponovno omogočili vpogled v prikaz aktualnih dogodkov na področju zaščite in reševanja Spin.

Predstavnik stavkovnega odbora zaposlenih v Centru za obveščanje RS in regijskih centrih za obveščanje Tilen Cestnik, ki je danes s Sajovicem in Lahom podpisal sporazum, je ocenil, da je podpis "neko olajšanje", kar pozdravljajo.

Minister za obrambo Borut Sajovic pa je poudaril, da so izboljšali položaj zaposlenih v centrih 112. "Prepričan sem, da so zaradi kar nekaterih rešitev položaj, zaslužek in nagrajevanje tega pomembnega in odgovornega dela na področju obrambe, zaščite in reševanja že boljši. Jasne so pa tudi zaveze, da bomo nekaj pomembnih stvari v bodoče še skupaj uskladili in nadgradili," je povedal Sajovic.

Zaposleni v centrih za obveščanje so stavkali od 19. februarja 2024. Ob napovedi stavke so postavili 11 stavkovnih zahtev, od sistemizacije delovnih mest dispečerjev in določitve novih izhodiščnih plačnih razredov njihovih delovnih mest do ureditve nekaterih vprašanj, povezanih s pravicami, pogoji in specifikami njihovega dela.

stavka centri za obveščanje dispačerji sporazum podpis

Del ajdovskega pokopališča bo namenjen pripadnikom muslimanske vere

Do sebe neizprosna Lindsay Vonn: 'Reakcije so bistveno upočasnjene'

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
09. 02. 2026 13.39
Ha ha, Golob je podpisal, da bo to reševala naslednja vlada.
Odgovori
+1
1 0
Bobi15
09. 02. 2026 13.30
Če Golob in Levica tako nadaljujeta, bo kmalu tudi Javna uprava pobegnila iz Slovenije.
Odgovori
+1
1 0
deny-p
09. 02. 2026 13.14
Vse za nov mandat v zadnjih 3 mesecih, pol pa spet tema....
Odgovori
+1
1 0
kokicas
09. 02. 2026 13.03
Pred volitvami umvse urejejo prej premieja tri leta ni bilo v državi
Odgovori
+2
2 0
frenk7
09. 02. 2026 12.50
Velika večina Slovencev je srečna, ker se je znebila pacienta na oblasti in farških v vladi,... to je nekaj, kar se ne da izmeriti z denarjem, to je neprecenljivo in tega se zavedajo tudi dispečerji
Odgovori
-5
3 8
Jon Bacek
09. 02. 2026 12.48
Koristoljubci, opranoglavci in ostali škodljivci so zadovoljni. Sreča, da bodo volitve, sicer ne bi nič rešili. Kako plitko!
Odgovori
+1
2 1
frenk7
09. 02. 2026 12.48
Vlada Roberta Goloba je pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada vladala z odloki, kršila zakonodajo, ustavo, človekove pravice, pretepala ljudi, ki so brali ustavo, nas zapirala v stanovanja, ki je koruptivno nabavljala zaščitno opremo, farški fantje so pa vse to odobravali in financirali svoj inštitut.
Odgovori
-3
4 7
deny-p
09. 02. 2026 13.13
Škoda, da nisi v tem času živel v Bergamu....
Odgovori
+0
1 1
Kapitan007
09. 02. 2026 13.36
Čimprej na pregled, da zamenjajo terapijo. Če bo še en mandat ista vlada, ne bo več nikogar, ki bi vam lahko zamenjal terapijo.
Odgovori
0 0
tornadotex
09. 02. 2026 12.38
Končno so dobili bonbonček..
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
