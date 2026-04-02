Dvometrski pirh iz 530 cvetov, narejenih iz pene

Velika noč je pred vrati, v cerkvah potekajo obredi velikega četrtka. Medtem pa se po domovih pripravljajo na velikonočno pojedino. V tej nikakor ne smejo manjkati pirhi, obarvani na najrazličnejše načine. Pri Ptuju so se članice društva kmečkih žena lotile izdelave prav posebnega pirha. Velik je dva metra dvajset, sestavljen pa je iz 530 cvetov, narejenih iz pene. Obarvali so ga v barve slovenske zastave. In kam ga bodo postavili?