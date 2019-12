Dvomljiv razpis za nakup letalskih kart in organizacijo potovanj na UKC Maribor

Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor v razpisu išče agencijo, ki bo zanje organizirala prevoze (letalski, taksi, rent-a-car, avtobusni itd.) od naročnika do kraja dogodka oz. nastanitve. Naročniku bo morala pomagati v primeru zapletov, plačevati kotizacije in po potrebi organizirati dodatne turistične storitve.

Glede na razpis mora agencija razpolagati z najmanj petimi osebami, ki so ustrezno usposobljene za organiziranje aranžmajev in morajo znati vsaj dva germanska in en romanski jezik.

Svetovalec predsednika Računskega sodišča Smrdel se sprašuje, ali so tako podrobne kadrovske zahteve sorazmerne in skladne s predpisi. "Očitno naročnik ocenjuje, da je katerikoli ponudnik, ki ima manj kot pet zaposlenih z izobrazbo, kot jo je predpisal, absolutno neusposobljen za izvedbo tega javnega naročila,"je opozoril.

Glede na razpisne pogoje je moral ponudnik med septembrom 2016 in oktobrom letos izvajati tovrstne storitve v vrednosti vsaj treh milijonov evrov in za najmanj tri proračunske porabnike.

Zakaj je poslovanje s proračunskimi uporabniki tako specifično, da izkušnje pri poslovanju z drugimi subjekti niso relevanten pokazatelj usposobljenosti, se sprašuje Smrdel. Po njegovih besedah ima marsikateri večji zasebni naročnik zelo jasno dodelane standarde poslovanja in zahteve. "Težko bi rekel, da je pri naročanju tovrstnih storitev poslovanje neke velike banke bistveno drugačno od poslovanja proračunskega uporabnika,"je navedel kot primer.

Pri izboru naročnika bo cena organizacije veljala 80 točk izbora, ostalih 20 so vredni dodatni kriteriji: 24-urna pomoč pri reševanju zapletov (pet točk), kontinuirana praksa v organizaciji in izvedbi potovanj s področja medicine (do 12 točk) in do tri točke krajevna oddaljenost.

Zadnji merili Smrdel ocenjuje kot nenavadni. "Težko je utemeljiti, da je organiziranje udeležb na strokovnih srečanjih z drugih področij tako bistveno drugačno od organizacije dogodkov ali potovanj na področju medicine,"je dejal. To merilo je vredno 12 točk, kar pomeni, da za 12 odstotkov cenejši ponudnik ne bi dobil javnega naročila le zato, ker je organiziral potovanja na primer na področju informatike.

Tista agencija, ki na tem področju deluje več kot 15 let, bo dobila 12 točk, od 10 do 15 let devet točk, od pet do 10 let šest točk in do pet let dve točki. Smrdel se ob tem sprašuje, ali je ponudnik, ki posluje pet let na trgu, res bistveno manj usposobljen kot nekdo, ki se ukvarja s tem 15 let. Zakonodaja pri preverjanju usposobljenosti predvideva reference za storitve za tri leta.

Dodaja še, da se zelo izjemoma dopušča diferenciranje glede na krajevno oddaljenost. To bi bilo utemeljeno, denimo, če bi šlo za oddaljenost delavnice za avtomobilski servis.

Argumentacija UKC se Smrdelu ne zdi prepričljiva

V UKC navajajo, da želijo omogočiti zaposlenim, da prijave uredijo osebno v agenciji. Oddaje člankov oz. registracije dogodkov so pogosto možne le z osebnih računov, pošiljanje osebnih podatkov po elektronski pošti pa je v skladu z uredbo GDPR nezaželeno, so pojasnili in dodali, da ovrednotenje oddaljenosti nosi minimalno vrednost. Argumentacija UKC se Smrdelu ne zdi prepričljiva.

Opozarja še, da se običajno pri nakupu letalskih kart naredijo razpisi z odprtim postopkom in naročnik sklene okvirni sporazum z več ponudniki. Tako precej lažje pride do najugodnejše ponudbe. UKC pa bo sklepal okvirni sporazum z enim ponudnikom in bo vezan le na eno agencijo.

V UKC Maribor so pojasnili še, da želijo kakovostno storitev, za kar so zaželene izkušnje in poznavanje mednarodnih združenj, ki organizirajo kongrese s področja medicine.

Nekatere največje organizacije pogojujejo prijavo na dogodke "iz v naprej potrjenih agencijskih dostopov", prav tako je treba biti pri številnih dogodkih, ko so mesta zelo omejena, hiter in iznajdljiv, da se udeležence registrira, so zapisali.

UKC v zadnjih letih sodeluje z agencijo Galileo 3000 iz Maribora, ki ji pripisujejo visoke kompetence."V prihodnje si želimo partnerja z vsaj takšnimi izkušnjami in kompetencami in seveda po najugodnejši ceni," so zapisali.

Omenjena agencija sicer posluje z več institucijami javnega sektorja, večinoma z bolnišnicami, a imajo z UKC Maribor glede na podatke Erarja največji obseg poslovanja. Od leta 2003 so od UKC Maribor prejeli 6,3 milijona evrov.