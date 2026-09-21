Slovenija
Dvorana znova zamaka: dolg seznam napak in tožba
Tudi po petih letih osnovnošolci v Bovcu še vedno niso dočakali nove športne dvorane. Kljub temu, da so po tem, ko je predlani počilo sedem od osmih nosilnih stebrov, ostrešje v celoti zamenjali z lepljenci, je ob zadnjem deževju voda spet pritekla. Občina je izvajalcu, Kolektor Kolingu, za gradnjo že plačala 10 milijonov evrov, zdaj, po popravilu, pa taisti izvajalec občino toži za 350 tisoč evrov. Zakaj?
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