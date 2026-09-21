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Slovenija

Dvorana znova zamaka: dolg seznam napak in tožba

Bovec, 21. 09. 2026 13.53 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Dvorana

Tudi po petih letih osnovnošolci v Bovcu še vedno niso dočakali nove športne dvorane. Kljub temu, da so po tem, ko je predlani počilo sedem od osmih nosilnih stebrov, ostrešje v celoti zamenjali z lepljenci, je ob zadnjem deževju voda spet pritekla. Občina je izvajalcu, Kolektor Kolingu, za gradnjo že plačala 10 milijonov evrov, zdaj, po popravilu, pa taisti izvajalec občino toži za 350 tisoč evrov. Zakaj?

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zmerni pesimist
21. 09. 2026 14.07
Ravna streha pa po možnosti še zemlja gor j8e zakon
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