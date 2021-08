Dvorcu Viltuš se obetajo boljši časi

Slovenija je prepredena z gradovi in dvorci – kar 920 takih stavb je evidentiranih. Nastali so v različnih obdobjih srednjega veka, v renesansi in baroku, prve sledi o njihovi gradnji pa so našli celo v antiki. Nekateri izmed njih so obnovljeni in v odličnem stanju, spet druge vedno bolj načenja zob časa. Med lepše dvorce sodi tudi dvorec Viltuš, ki stoji v občini Selnica ob Dravi. Po več kot tridesetih letih propadanja bo končno dočakal prenovo na državne stroške.