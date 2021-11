Dvorec Fala: na dražbo eden največjih grajskih kompleksov pri nas

Falsko graščino je leta 2006 kupil poslovnež Milan Slavič . Samooklicani Grof Falski, imenovan tudi graščak M. Maximilian Slavič oziroma grof Maksimilijan, je grad nato očistil in obnovil. Samo iz kleti je na začetku odstranil za 32 tovornjakov smeti, ki so se nabrale v desetletjih nevzdrževanja, je pred dnevi dejal za Slovenske novice . Kot pripoveduje, je v njem po večletnem propadanju "začel obujati grajsko pravljico" . "V gradu ni bilo ničesar. Ne oken, ne vrat, ne stropov. /.../ Srednjeveškemu gradu smo vdihnili življenje. Obnovili smo devet dimnikov, v kleti pečemo hrano v krušni peči za 150 ljudi. Vzdržujemo 8000 kvadratnih metrov strehe, zamenjal sem dva kilometra žlebov, pa še nisem končal. Pozimi kurimo, vse peči in kamini delajo, za to porabimo kubični meter drv na dan," pa je julija letos opisal za Nedelo .

A zakaj in kako se je falski dvorec sploh znašel na dražbi? So res krivi dolgovi?

Nekateri mediji so poročali, da naj bi se grad na dražbi znašel zaradi dolgov, a Slavič to zanika. Za spletni portal Maribor24 je pojasnil, da je zgodba o tem zelo zapletena. Zagotovil je tudi, da zaplet z dražbo še rešujejo – tečejo namreč pogovori o umiku nepremičnine z dražbe.

Podobno razloži tudi nam. Falski grad je leta 2006 kupil kot nepremičnino, prosto bremen, oseb in stvari. To je zabeleženo tudi v 5. členu kupoprodajne pogodbe, ki smo jo v uredništvu dobili na vpogled. Grad je takrat še imel tri stanovalce, leto zatem še dva, s katerima so kot novi lastniki imeli težave zaradi razgrajanja in povzročanja škode na objektu, zaradi česar so tedanjega lastnika pozivali k izpraznitvi, kot je bilo dorečeno. "Leto za letom smo pošiljali dopise, naj stanovanja izprazni, a se to ni zgodilo," je za omenjeni portal povedal Slavič, pokazal pa nam je tudi enega od pisnih pozivov. Novi lastnik je zato že ob podpisu pogodbe zadržal 52.000 evrov kupnine, dolg naj bi poravnal ob izpraznitvi stanovanj. A težava je nastopila, ker je – kot pravi – pristal na podpis dokumenta, ki omenjeni znesek opredeljuje kot denarno posojilo sina prejšnjega lastnika - njemu. Na vprašanje, zakaj je sprejel takšno odločitev, pove, da so se stvari iz dneva v dan komplicirale, da so kupljeno želeli čimprej prevzeti oziroma da so – glede na nove in nove dodatne pogoje, ki naj bi jih postavljal takratni lastnik – želeli s predajo posla čimprej zaključiti. Dodaja, da pa je v nadaljnjih nekaj let upniku (sinu tedaj že pokojnega prejšnjega lastnika) izplačal del dogovorjenega zneska, po drug del in podpis pa da se ta nikoli ni oglasil – kljub temu, da v gradu še danes živi en stanovalec.

Upnik je medtem vztrajal in tako je grad prvič romal na dražbo že leta 2016. Odredba o prodaji nepremičnine na 3. javni dražbi kaže, da gre za izvršilno zadevo, s katero upnik od dolžnika Maximiliana (prej Milana) Slaviča in njegove matere terja 56.793,52 evra – in sicer s prodajo nepremičnine dolžnika. Ker sta bili prvi dve dražbi neuspešni, je bila izklicna cena na tretji že na polovici ocenjene vrednosti nepremičnine – velikanska zgradba s pripadajočimi posestmi se je 12. julija 2016 prodajala za 304.500 evrov.

Tudi v tretje ni šlo, dedič prejšnjega lastnika pa je decembra lani terjatev nato prodal podjetju, ki se s tem ukvarja.