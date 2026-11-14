Dvorec Viltuš iz Lego kock: Avstralko tako navdušil, da je ustvarila pravo mojstovino

Viltuš, eden najlepših slovenskih dvorcev v bližini Selnice ob Dravi že leta žalostno propada. A je Vesno Marot Curmi – Avstralko slovenskih korenin vseeno povsem očaral. Celo tako zelo, da se je, potem ko je z družino obiskala Slovenijo, doma lotila prav posebnega projekta. Nekoč veličastno stavbo, o kateri ji je pripovedaloval že oče, je začela graditi – iz Lego kock. Bo njena mojstrovina prebudila zanimanje za njegovo obnovo?