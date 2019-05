Dvorec Viltuš: Speča princesa, ki jo iz sna prebujajo prostovoljci

Do pred štirimi leti sicer prepuščen zobu časa, povsem zaraščen in uničen, ki pa mu postopoma novo podobo – vsaj kar se okolice tiče – korak za korakom vlivajo domačini, prostovoljci.

Popotnika, ki ga – malodane že po naključju – od države pogosto pozabljena cesta med Mariborom in Dravogradom, zapelje po levem bregu Drave, v Spodnjem Slemenu pričaka veličasten prizor. Skrit za bujnim pomladanskim rastjem in mogočnimi stoletnimi drevesi ždi pravljičen dvorec Viltuš.

Danes urejen in oživljen grajski park z ribnikom je bil še pred približno petimi leti zanemarjen in skorajda neprehoden. Občasno so za košnjo poskrbeli le vrtnarji iz Arboretuma Volčji Potok. Leta 2015 pa je njegovo urejanje prevzelo lokalno turistično društvo. "Takrat smo s kulturnim ministrstvom prvič sklenili dvoletno pogodbo, ki smo jo že večkrat podaljšali, nazadnje pred nekaj dnevi," je za 24ur.com razložila predsednica Turističnega društva (TD) Selnica ob Dravi Ivanka Frešer .

V več delovnih akcijah v prvem letu upravljanja parka, so številni prostovoljci podrli na desetine uničenih dreves, odstranili samonikle grmovnice, redno kosili travo, v dogovoru z ZVKDS odstranili bršljan, ki je preraščal dvorec, plevela pa očistili tudi stopnišča in ograje.

Nova pogodba tako velja do konca leta 2020, z njo pa Ministrstvo RS za kulturo selniškemu društvu dovoljuje košnjo in dosejevanje trave, obrezovanje grmovja, urejanje ceste skozi park, osemenjevanje samoniklih rastlin, grabljenje listja in posaditev šestih novih dreves. V domeni članov društva in številnih prostovoljcev je tako, da okoli 15-krat letno v večjih in manjših akcijah očistijo in uredijo park in okolico dvorca. Tokratna, slabih 10.000 evrov vredna pogodba vključuje tudi nakup nove kosilnice, orodja in zaščitne opreme, pa hrano in pijačo za sodelujoče na akcijah. "Naše delo je v celoti prostovoljno, brez plačila in temelji izključno na dobri volji," poudarja Frešerjeva.

Kulturno ministrstvo s tem društvu tako podeljuje dovoljenje za določena vzdrževalna dela v parku, v samo stavbo pa ne smejo posegati. "Pred časom smo lahko sicer očistili ribnik, urejamo lahko sprehajalno pot ob dvorcu, postavili smo par klopi, dovolijo nam manjše kulturne dogodke, bi pa seveda želeli več," ob tem pravi predsednica društva. Po njenih besedah pa pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine za njihovo delo in morebitno ureditev dvorca ne kaže pretiranega zanimanja in posluha. "Ob cesti na primer že leta ležita podrta kamnita stebra. Iz zavoda ju hodijo gledati, fotografirati, a se nič ne premakne. Tudi mostiček, ki je povezoval dvorec in bližnjo oranžerijo so raje podrli, kot pa obnovili," meni Frešerjeva. "Nas sicer zelo veseli, da lahko skrbimo za park, imamo pa še cel kup konkretnih predlogov za vsaj minimalno ureditev zunanjosti dvorca. Ti ne bi predstavljali večjih posegov v stavbo, potreben pa bi bil le manjši finančni vložek. A posluha pogosto ni. Kot da raje vidijo, da vse skupaj propade, kot pa da se kaj uredi," je še ogorčena Frešerjeva.

Na ministrstvu so leta 2017 pojasnili, da se v dvorcu in parku izvajajo nujna vzdrževalna dela, za katera skrbi zunanji izvajalec, skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi; pripravljali naj bi tudi dokumentacijo za prepotrebno sanacijo. Ko bo objekt popolnoma prenovljen, pa naj bi poiskali upravljavca, ki bo zagotovil vsebine za njegovo oživitev in mu tako povrnil nekdanji blišč.

Dvorec Viltuš je v državni lasti, z njim pa upravlja ministrstvo za kulturo. Je le eden izmed mnogoterih dvorcev in gradov pri nas, ki samevajo in nezadržno propadajo. Dvorec je iz varnostnih razlogov zaprt za javnost, prostori namreč – tako na ministrstvu – trenutno niso primerni za uporabo.

Kulturno ministrstvo je sicer po dveh neuspelih poskusih prodaje hkrati presodilo, da pa dvorec, v stanju kot je, za prodajo sploh ni primeren. Najprej bi ga namreč bilo treba sanirati, a sredstev za ta namen – roko na srce – država nima ravno v izobilju in je to tako dolgotrajnejša naloga.

Država je med leti 2013 in 2015 za vzdrževanje, obnovo in spremembo projektne dokumentacije za statično sanacijo Viltuša namenila slabih 64.500 evrov. Po letu 2015 pa so še zadnja (več kot potrebna) dela in posegi zamrli.

V 2015 so se tako izvedla le najnujnejša vzdrževalna dela, izdelan je bil projekt s statično sanacijo gradu, vključno s sanacijo hišne gobe. "Ta se bo nadaljevala v letu 2016, skladno z izdelanimi projekti in glede na razpoložljiva finančna sredstva," so takrat dejali na ministrstvu za kulturo, a so v 2016 nato uspeli izvesti le nadzor nad nujnimi vzdrževalnimi deli.

Nekaj časa v najemu bližnjega 'graščaka'

Viltuš je imel pred približno sedmimi leti sicer v najemu podjetnik Milan Slavič, ki ga je bil – podobno kot je to storil z bližnjim gradom Fala – pripravljen oživiti. "S pristojnim ministrstvom smo imeli sklenjeno pogodbo o najemu za nedoločen čas. Že v prvih dveh mesecih smo dvorec očistili in delno opremili, a se je nato vse skupaj zapletlo z zavodom za varstvo kulturne dediščine," pripoveduje. "Denimo: na stene sob je bilo ob našem prihodu nanešenih po deset različnih barv in ometov. Te smo nato odstranili in nanesli eno. Na zavodu pa so se nato 'spomnili', da odtenek ni pravi in me obtožili, da sem graščak, ki gradove barva v barve mavrice," je jezen podjetnik.

Nato se je odločil, da za še eno bitko z birokrati nima ne energije ne volje in od ideje o oživitvi Viltuša dvignil roke. "Ko smo se umaknili, pa so nato v par mesecih pokradli žlebove, začelo je spet zamakati. In vse od takrat se ni zgodilo ali premaknilo nič," pravi Slavič, ki bi si želel le boljšega dialoga s pristojnimi. "Na ministrstvu se menjavajo ljudje, vse skupaj pa dodatno ovirajo še nesmiselni zakoni. Vse skupaj pa bi bilo treba pogledati še s kakšne druge perspektive," še izpostavlja.