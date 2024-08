Dvotedenska zapora križišča Linhartove, Vojkove in Železne ceste

Od danes do predvidoma 2. septembra bo v sklopu celovite rekonstrukcije Linhartove ceste v Ljubljani poleg že obstoječe popolne zapore te mestne prometnice med križiščema z Vojkovo in Železno cesto ter s Topniško ulico vzpostavljena tudi popolna zapora križišča Linhartove, Vojkove in Železne ceste.