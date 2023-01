Dvotirnost drugega tira bo zagotovljena z dodatnim levim tirom

Po drugi različici, ki jo je vlada zdaj potrdila, bi ob že umeščenem drugem tiru zgradili dodatni levi tir, ukinili pa bi obstoječo progo med Koprom in Prešnico. Ta različica predstavlja bistveno manjše okoljsko tveganje in manjšo nevarnost požarov ter tudi občutno zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom. Poleg tega bi gradnja dodatnega tira lahko nemoteno potekala na novi progi, ob krajših voznih časih in povečanju zmogljivosti proge pa je boljša tudi z ekonomskega vidika. Edini negativni vidik po navedbah avtorjev študije predstavljajo dodatni posegi v dolino Glinščice in nekoliko višja začetna investicija.

Po tretji različici bi zgradili dvotirno progo, torej drugi tir in dodatni levi tir, hkrati pa ohranili obstoječo progo. Z vidika vplivov na okolje bi bila to po navedbah avtorjev študije najslabša izbira.