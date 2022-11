DZ bo določil nove člane SDH, obravnavali bodo tudi dohodninski predlog

Kolegij predsednice DZ se je dogovoril o izredni seji, na kateri bodo obravnavali vladni predlog novele zakona o dohodnini ter odločali o treh novih članih Slovenskega državnega holdinga. Zahtevo za sejo so vložile poslanske skupine koalicije.

V koaliciji so zahtevo za izredno sejo vložili po tistem, ko so poslanci minuli petek najprej zavrnili razpis posvetovalnega referenduma o opozicijskem predlogu novele zakona, nato pa predlog v ponedeljek ocenili tudi kot neprimeren za nadaljnjo obravnavo. S tem se je zakonodajna pot predloga, s katerim so v NSi želeli zvišati zneske posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, končala. Po mnenju vlade in koalicije je šlo pri predlogu novele in posvetovalnega referenduma o njej za manever, namenjen blokiranju vladnega predloga novele zakona o dohodnini. Parlamentarna obravnava slednjega se namreč ni mogla začeti, dokler je bil v postopku opozicijski predlog. Kot so v zahtevi za izredno sejo zapisali koalicijski poslanci, pa je spremembe treba uveljaviti čim prej, da bo gospodarstvo in tudi prebivalstvo čim prej in s čim večjo gotovostjo seznanjeno o pogojih poslovanja oz. delovanja v naslednjem obdobju.

icon-expand V Državnem zboru bodo na izredni seji obravnavali predlog FOTO: Shutterstock

Vladni predlog predvideva odpravo nekaterih razbremenitev pri dohodnini, ki jih je letos spomladi potrdila prejšnja parlamentarna večina, med drugim postopno zviševanje splošne olajšave do leta 2025. Uvaja tudi nekatere nove olajšave za mlade in tiste z nižjimi dohodki ter posega v sistem samostojnih podjetnikov, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov. Davčne spremembe želijo uveljaviti z novim davčnim letom, opozicija pa želi to preprečiti. Spremembam namreč ostro nasprotujejo, češ da je zviševanje davčnih obremenitev v času energetske in prehranske draginje nerazumno in škodljivo. V nasprotovanju so se jim pridružile tudi delodajalske organizacije, ki močno podpirajo dvig neto plač prek dohodninskih razbremenitev.

icon-expand V DZ bodo določili tudi tri nove člane Slovenskega državnega holdinga. FOTO: Bobo