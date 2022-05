DZ bo glasoval o predsedniku vlade: Golob ima obljubljenih 55 glasov

Robert Golob ima obljubljenih 55 glasov poslancev Svobode, SD, Levice in obeh manjšinskih poslancev. DZ predsednika vlade voli z večino glasov vseh poslancev na tajnem glasovanju.

Na dnevnem redu seje so tudi volitve podpredsednikov DZ. Levica je v DZ že poslala predlog, njihova kandidatka za podpredsednico DZ je Nataša Sukič. Tretjega podpredsednika DZ bi morala predlagati SDS, a je po torkovem kolegiju vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec dejala, da kandidata oz. kandidatke ne bodo predlagali.

Poslanke in poslanci bodo odločali tudi o predlogu odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles DZ, med mandatno-volilnimi zadevami pa jih čaka glasovanje o predlogu sklepa o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles DZ, predlog sklepa o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Kandidate za mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles DZ morajo stranke predlagati danes do 10. ure, a so v SDS že napovedali, da svojih kandidatov za ta mesta ne bodo predlagali. Razlog za to je nestrinjanje z razrezom, ki ga je v torek sprejel kolegij predsednice DZ.