Slovenija

DZ bo nadaljeval zaslišanja ministrskih kandidatov

Ljubljana, 02. 06. 2026 07.25 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
STA N.L.
Kandidati za ministre v novi Janševi vladi

Pred pristojnimi delovnimi telesi DZ bo danes razgrnil svoje načrte še drug del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo pa se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje.

V ponedeljek so bile sprva za vsako predstavitev namenjene tri ali štiri ure.
FOTO: Aljoša Kravanja

Kot prva bosta ob 9. uri svoje načrte pred pristojnimi odbori DZ predstavila kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs in kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer.

Opoldne bosta svojo predstavitev začela kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz in kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifelj. Sledili bosta predstavitvi kandidata za ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča in kandidatke za ministrico brez resorja, pristojne za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Suzane Lep Šimenko. Nato se bo predstavila še kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič.

Časovnica predstavitev:

- Ob 9.00 predstavitev kandidata za ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja in kandidatke za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš Rojs. 

- Ob 12.00 predstavitev kandidata za ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza in kandidatke za ministrico za okolje in prostor Polone Rifelj

- Ob 15.00 predstavitev kandidata za ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča in kandidatke za ministrico brez resorja Suzane Lep Šimenko za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. 

- Ob 17.00 predstavitev kandidatke za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateje Ribič

- Ob 18.00 nadaljevanje predstavitve kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića.

Nadaljevanje zaslišanj

Svoje zaslišanje pa bo zvečer nadaljeval tudi kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević, saj jim je v ponedeljek zmanjkalo časa. Po poslovniku DZ namreč lahko potekata le dve delovni telesi hkrati, časovnica zaslišanj pa je bila v ponedeljek precej napeta, tako so bile sprva za vsako predstavitev namenjene tri ali štiri ure.

Tudi kandidat za ministra za gospodarstvo Anže Logar in za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj sta zato svojo ponedeljkovo predstavitev morala opraviti v dveh delih in sta zeleni luči odborov dobila šele v poznih nočnih urah. Medtem pa so predsedniki nekaterih odborov kljub ugovorom nove opozicije razprave zaključili v predvideni časovnici.

Če bo DZ danes končal s predstavitvami kandidatov in če ne bo političnih presenečenj, bo DZ o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek.

V vladni ekipi, ki jo predlaga mandatar, prvak SDS Janez Janša, bo ob njem sedelo 15 ministrov. V pogajanjih je med koalicijskimi partnericami največ, sedem ministrskih stolčkov pripadlo SDS, štiri NSi, Demokratom trije, Fokusu eno, SLS pa je ostala brez svojega ministrskega kandidata.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

progresivnidaveknastanovanja
02. 06. 2026 08.43
največji biseri inteligence našega naroda. Bog se usmili kakšni ljudje odločajo o našem napredku. Saj ne rečem da je prej bilo bolje, vendar zakaj ni nobenega strokovnjaka? Niti ne rečem da so neumni, so pač kr nekdo kot bi koga iz vaške gostilne privlekel. Kako lahko hajdinjak spet pride na funkcijo če so ga dobili pri krajah???? Ne se norca delat iz nas ker boste odleteli ob prvih nepravilnostih. Verjamem samo v Matoza, druga je pa za lase privlečeno, da ne govorim o inteligenci vrtovca.
janez horvat
02. 06. 2026 08.12
Malo sem poslušal "zaslišanje" Logarja, ko mu je "kao vprašanje" postavljala Lena Grgurević. Ob njenih nastopih, ko so bili še na oblasti, sem se spraševal, ali je ženska normalna. Sedaj dvoma ni več. Ni. Logar jo je pametno odpikal.
jutri_pa_res
02. 06. 2026 08.05
Kakor da imajo ta zaslišanja kakšen pomen…rezultat glasovanja je itak jasen vnaprej, prav zanima me, ali se je do sedaj zgodilo, da je kakšen opozicijski poslanec podprl katerega kandidata. Sicer pa, gledati bivše ministre in bivše oblastne poslance, kako se frustrirano repenčijo, zmerjajo in pljuvajo po novih vsepoprek, neprecenljivo…najbolj sladko je poslušati Leno Grgurović…
