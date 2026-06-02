DZ bo nadaljeval zaslišanja ministrskih kandidatov

V ponedeljek so bile sprva za vsako predstavitev namenjene tri ali štiri ure. FOTO: Aljoša Kravanja

Kot prva bosta ob 9. uri svoje načrte pred pristojnimi odbori DZ predstavila kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs in kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Opoldne bosta svojo predstavitev začela kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz in kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifelj. Sledili bosta predstavitvi kandidata za ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča in kandidatke za ministrico brez resorja, pristojne za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Suzane Lep Šimenko. Nato se bo predstavila še kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič.

Časovnica predstavitev: - Ob 9.00 predstavitev kandidata za ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja in kandidatke za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš Rojs. - Ob 12.00 predstavitev kandidata za ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza in kandidatke za ministrico za okolje in prostor Polone Rifelj. - Ob 15.00 predstavitev kandidata za ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča in kandidatke za ministrico brez resorja Suzane Lep Šimenko za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. - Ob 17.00 predstavitev kandidatke za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateje Ribič. - Ob 18.00 nadaljevanje predstavitve kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića.

Nadaljevanje zaslišanj

Svoje zaslišanje pa bo zvečer nadaljeval tudi kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević, saj jim je v ponedeljek zmanjkalo časa. Po poslovniku DZ namreč lahko potekata le dve delovni telesi hkrati, časovnica zaslišanj pa je bila v ponedeljek precej napeta, tako so bile sprva za vsako predstavitev namenjene tri ali štiri ure.

Tudi kandidat za ministra za gospodarstvo Anže Logar in za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj sta zato svojo ponedeljkovo predstavitev morala opraviti v dveh delih in sta zeleni luči odborov dobila šele v poznih nočnih urah. Medtem pa so predsedniki nekaterih odborov kljub ugovorom nove opozicije razprave zaključili v predvideni časovnici.