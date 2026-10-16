DZ bo odločal o datumu novega referenduma

Predlog odloka, ki ga je odbor DZ za finance potrdil v četrtek, določa, da se bo referendumsko vprašanje glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je sprejel DZ na seji 11. maja 2026? Koalicija zatrjuje, da zakon nikomur ne jemlje, temveč daje vsem, opozicija pa opozarja, da je to zakon za bogate. Obe strani sta napovedali velik angažma v referendumski kampanji.

Zakon, ki vsebuje rešitve za znižanje DDV za osnovna živila in del energentov, davčno obravnavo nekaterih normirancev, uvedbo kapice na socialne prispevke, nižjo obdavčitev nekaterih najemnin ter nove rešitve na področju zdravstva, pokojnin in dolgotrajne oskrbe, so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. Glasove zanj so prispevali v SDS, podpira ga tudi vlada.

Sindikati mu nasprotujejo, zato so vložili pobudo za referendum, podprto z več kot 47.000 podpisi. Vendar pa je DZ nato sprejel sklep o njegovi nedopustnosti zaradi določb davčne narave, ki pa ga je ustavno sodišče razveljavilo. Sindikati so nato zbrali več kot potrebnih 40.000 overjenih podpisov za vložitev zahteve za izvedbo referenduma. Njihova prizadevanja podpira opozicija.

DZ se bo seznanil še z odstopom Borisa Mijiča, ki je delavcem v svojem podjetju in državi dolžan več deset tisoč evrov in ki je zavajal o svoji izobrazbi. K temu so v opoziciji pozivali od začetka poletja, a so v Resnici s tem, da Mijiča izključijo iz stranke in ga pozovejo k odstopu, čakali na 10. oktober, ko je od ustanovitvene seje aktualnega sklica DZ preteklo pol leta. Če bi odstopil prej, prenos na kandidata z naslednjim najboljšim rezultatom iste stranke ne bi bil samodejen. Stranka bi izgubila en poslanski mandat, zanj pa bi se morale izpeljati nadomestne volitve.