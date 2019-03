DZ bo odločal o imenovanju Zajca in Šabedra

Simon Zajc in Aleš Šabeder sta se v ponedeljek in torek predstavila pred matičnima odboroma DZ - Zajc pred odborom za infrastrukturo, okolje in prostor, Šabeder pa pred odborom za zdravstvo - oba pa sta njuni predstavitvi ocenila kot ustrezni.

Šabeder je v predstavitvi med drugim napovedal takojšnje reševanje problematike družinskih zdravnikov, sistemski pristop pri krajšanju čakalnih dob, zmanjševanje administrativnih obremenitev ter posodobitev zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

DZ tudi o predlogu spremembe družinskega zakonika

Predloga spremembe družinskega zakonika in novele zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, ki ju bo danes obravnaval in o njih tudi odločal DZ, povečini vsebujeta postopkovne in terminološke spremembe, ki sledijo rešitvam iz novega družinskega zakonika. Večina določb omenjenega zakonika se bo namreč začela uporabljati aprila, zato je ministrstvo za delo za potrebe njegovega izvajanja pripravilo nekatere strokovne in terminološke spremembe. Novela zakona o izvajanju rejniške dejavnosti pa spreminja zgolj način določitve prispevka staršev v okviru preživljanja k stroškom oskrbe v primeru namestitve otroka v rejniško družino ali v zavod.

DZ bo obravnaval in tudi odločal o predlogu novele zakona o dohodnini, po katerem se plačilo za delo v volilnem odboru ali oddajo prostora za potrebe volitev in referenduma ne bo več štelo v dohodnino.