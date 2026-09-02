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Slovenija

DZ bo odločal o imuniteti Goloba v zadevi Bobnar

Ljubljana, 02. 09. 2026 06.27 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Robert Golob na ustanovni seji DZ

DZ bo na izredni seji odločal o imuniteti poslanca in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da Golobu imunitete ne bo podelil. Takšen sklep je v torek že podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija, ki jo je pred tem Golob obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati.

DZ bo o predlogu sklepa odločil brez razprave in obrazložitev glasu.

Specializirano državno tožilstvo (SDT) je DZ poslalo zahtevo za odločitev o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper Goloba zaradi utemeljenega suma, da je kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje. Obvestilo tožilstva se nanaša na očitke Golobu o domnevnem vmešavanju v delo policije.

Zahtevo za sodno preiskavo v tej zadevi je SDT na ljubljansko okrožno sodišče vložilo oktobra lani. Sodišče o zahtevi še ni odločilo. Je pa SDT 18. avgusta pozvalo, naj predloži dovoljenje DZ za nadaljevanje postopka, saj je bil Golob po vložitvi zahteve za preiskavo izvoljen za poslanca in v tej funkciji uživa procesno imuniteto.

Golob je v ponedeljek v DZ poslal dopis, v katerem pojasnjuje, da se ne bo skliceval na imuniteto. Kot je zapisal, bo tudi sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna oz. da se na pristojnem sodišču začne kazenski postopek zoper njega. Želi si namreč, da se ta čim prej konča. Ker se ne namerava sklicevati na imuniteto, se mu sicer zdi odločanje DZ o tem, ali se lahko kazenski postopek zoper njega začne, povsem nepotrebno.

Preberi še Golob zavrača imuniteto, odločanje DZ o tem 'nepotrebno'
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