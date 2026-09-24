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Slovenija

DZ bo odločal o predlogu zakona o Skoku

Ljubljana, 24. 09. 2026 08.05 pred 42 minutami 1 min branja 6

Avtor:
STA
Državni zbor

Poslanci bodo na nadaljevanju redne seje po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o Skoku. Predlog, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim predvideva preoblikovanje SDT v tožilski organ Skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve s tega področja.

Po predlogu zakona, katerega cilj je pregon korupcije, se Specializirano državno tožilstvo (SDT) preimenuje v Specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predlog na novo opredeljuje tudi njegov katalog kaznivih dejanj, spreminja posamezne pristojnosti pri razpisovanju prostih mest, imenovanju in ocenjevanju državnih tožilcev.

Predvideva tudi ustanovitev novega sodišča. Namesto štirih specializiranih oddelkov bi ustanovili Specializirano sodišče RS za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Sodišče bo imelo položaj okrožnega sodišča, sedež v Ljubljani in krajevno pristojnost za območje celotne države. Za odločanje o pritožbah pa bi bilo izključno pristojno Višje sodišče v Mariboru.

Sodstvo in tožilstvo opozarjata, da so rešitve premalo domišljene, glasna so tudi svarila, da ne bodo dosegle učinkovitejšega pregona korupcije in kriminala. Opozarjajo, da bi zakon celo povzročil zastoje v postopku in povečanje političnega vpliva na njihovo delo.

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KOMENTARJI6

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OrodniK
24. 09. 2026 08.51
Sam gasa, pa na hitrs sproceairat in pozapret kriminalce zaradi katerih nam ketno zmanjka 3,5 milijarde v proračunu! S tem denarjem so pokrite vse penzije, vse povišice, vsa orozja,.... blaginja za vse, ne le za peščico kriminalcev!
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0 0
bobiv
24. 09. 2026 08.41
A bodo svoje tudi preiskovali, so najbolj potrebni ker so od PV do PDZ vsi skorumpirani, z njima pa ves sds in vsa lažnica!
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+1
2 1
Jožajoža
24. 09. 2026 08.39
Skok bo vodil mahnićć in hojs šef jima pa bo kriminalec steviććć
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+0
1 1
Julijann
24. 09. 2026 08.37
Da se " stroka" protivi razumem, ker ta naša stroka tako nič ne najde. Čivkajo pa že vrabci na strehi koliko denarja požre korupcija. Manjka strokovnosti, hitrosti pri pregonu in seveda nič gledanja, aha, ta je bolj naš, ta pa ne.
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+2
2 0
prfox
24. 09. 2026 08.26
Vojko Volk, državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost: "Korupcije je v naši državi veliko, pritokov umazanega denarja z Balkana je kakor hočete, pranja denarja v Sloveniji je veliko in treba se bo s tem spopasti."
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+5
5 0
prfox
24. 09. 2026 08.15
Čestike vladi za razvoj !
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+3
5 2
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