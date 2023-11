DZ bo potrjeval novelo interventnega zakona

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 velja od 2. septembra. Naknadno se je pokazala potreba po dodatnih ukrepih za prizadeta območja in predvsem prebivalce, zato je vlada pripravila dodatne ukrepe, ki naj bi pripomogli k učinkovitejši in hitrejši odpravi škode.

Glede predplačil za obnovo stanovanj je v predlogu novele zapisano, da se izplačajo v višini 20 odstotkov škode, zavedene v spletni aplikaciji Ajda, če je ta višja od 6000 evrov. Pogoj je, da so ljudje na tem naslovu stalno prijavljeni in da objekt ni predviden za rušenje oz. ni predvidena nadomestna ali nadomestitvena gradnja, je v četrtek na seji odbora DZ za infrastrukturo povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.