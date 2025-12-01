Svetli način
Slovenija

DZ bo pravico do plačevanja z gotovino razglasil za ustavno

Ljubljana, 01. 12. 2025 07.48 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , Ne.M.
DZ bo po napovedih na današnji izredni seji pravico do plačevanja z gotovino razglasil za ustavno pravico. Odločal bo tudi o potrditvi poslanskega mandata Mateji Zupan Josipović, ki bo do konca mandata nadomestila poslanca iz vrst Svobode Branka Zlobka po njegovem imenovanju za notranjega ministra.

Ustavni zakon bo začel veljati po današnji razglasitvi v DZ. FOTO: AP

DZ bo danes glasoval o predlogu odloka o razglasitvi ustavnega zakona o dopolnitvi tretjega poglavja ustave. Po potrditvi se bo v slovensko ustavo v tretjem poglavju za 74. členom dodal novi 74.a člen. V njem bo zapisano, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa. Ustavni zakon bo začel veljati po današnji razglasitvi v DZ.

Po oktobrskem napadu v Novem mestu sta nekaj mesecev pred koncem mandata odstopila pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar. Poslanci so 21. novembra na izpraznjeni mesti postavili Andrejo Kokalj, dotedanjo državno sekretarko na pravosodnem ministrstvu, in poslanca Zlobka. Zlobka bo v poslanskih klopeh do parlamentarnih volitev spomladi prihodnje leto nadomestila Zupan Josipović.

but_the_ppl_are_retarded
01. 12. 2025 09.05
Gotovina katere valute? Katerekoli, evra, rezervne? ..to je spet neka bv floskula, ki bi nekaj pomenila, če bi se kaj proizvajalo doma. Dokler pa če nekaj rabiš, pa tega nimaš, boš to plačal toliko in tako, kot bo prodajalec rekel.
ODGOVORI
0 0
mackon08
01. 12. 2025 08.59
-3
Zahtevam, da se dovoli konjska vprega na avtocesti.
ODGOVORI
1 4
vicente
01. 12. 2025 08.58
-2
končno sedaj lahko nosijo oz legalno plačujejo z denarjem zasluženim na črno,t udi je precej lažje vsak dealer nima slipa in po podhodih slabo lovi net
ODGOVORI
0 2
Zdene Iskra
01. 12. 2025 08.50
-5
Kar nazaj v kameno dobo. Med "kremenčkove". Ampak takrat tudi v "cerkev" še niso hodili.
ODGOVORI
1 6
but_the_ppl_are_retarded
01. 12. 2025 09.07
Bo mogu zhoopnik pos odmontirat...pa ravno ga je naštimal gor.
ODGOVORI
0 0
BARK
01. 12. 2025 08.33
+3
No vsaj nekaj pametnega....
ODGOVORI
5 2
Verus
01. 12. 2025 08.31
+1
Pa a bismo ze? A ni blo teden nazaj pisanje o tem, da je ze
ODGOVORI
2 1
T-I-T-O
01. 12. 2025 08.27
+0
Kar naredite v ustavo da se bančne kartice uničijo,ker mi vsak mesec ko plačujem z njimi nekdo odtuji nedovoljeno 100€ kdo je za tem hekerji ali banka ali trgovine ,določeni ko nadzorujejo mene naj jih policijo lovi,skratka lopovi kradejo z računa mi denar-nedovoljeno.
ODGOVORI
2 2
vvvilice
01. 12. 2025 08.20
+4
Gotovina je, od kar si Feničani izumili denar, vsaj tako so nas učili, dejansko edino pravo menjlani sredstvo razen plemenitih kovin. Ker pa je računovodskega napihnjenega denarja na triljone, hočejo še gotovino ukinit, da ja ne bi bilo nič otipljivega in realnega
ODGOVORI
4 0
but_the_ppl_are_retarded
01. 12. 2025 08.31
+3
Zakaj je že šel dolar iz zlate osnove; tj. da nima kritja v zlatu v centralnih rezervah FEDa, kot je bilo to do leta 1972?
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
01. 12. 2025 09.02
In potem so papirčki romali na stock exchange, da je vsakalo otipljivega zadaj.. in se je dolgo pumpalo, vse je raslo... Se že sliši znano?
ODGOVORI
0 0
proofreader
01. 12. 2025 08.19
+4
Zokijevi parkomati ne vračajo denarja. Kaj pa to?
ODGOVORI
4 0
proofreader
01. 12. 2025 08.18
+4
Velik prebojni korak za Slovenijo je to.
ODGOVORI
4 0
proofreader
01. 12. 2025 08.16
+3
Izredna seja?
ODGOVORI
3 0
vlahov
01. 12. 2025 08.07
+2
Za mlade je to pomembno .
ODGOVORI
4 2
optimistikus
01. 12. 2025 08.01
+4
za starejše je to zelo pomembno
ODGOVORI
7 3
