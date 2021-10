DZ bo 'zaskrbljujoče razmere v državi' na zahtevo dela opozicije obravnaval 26. oktobra

Izredna seja Državnega zbora, na kateri bodo obravnavali predlog priporočila v zvezi z zaskrbljujočimi razmerami v državi in nujnostjo predčasnih volitev, ki so ga podali v delu opozicije, bo potekala 26. oktobra. Sejo so zahtevali v LMŠ, SD, SAB, Levici in poslanski skupini nepovezanih poslancev.

Državni zbor bo "o stanju v državi in nujnosti predčasnih volitev" razpravljal 26. oktobra. FOTO: Bobo

Na redni seji, ki bo v ponedeljek, bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti, ki so ga vložili v SMC. Glede na sprejeto dopolnilo na matičnem odboru bi se v lekarniški mreži lahko ohranile vertikalne povezave. Lotili se bodo predloga novele zakona o organiziranosti in delu v Policiji, s katerimi bi vlada jasneje določila avtonomnost Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in način določanja, katere preiskave sumov kaznivih dejanj bo NPU prevzel.

S predlogom novele zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je prav tako na predlogu dnevnega reda, želi vlada povečati število predstavnikov ustanovitelja na pet od skupno 11 članov. Na izredni seji, ki so jo zahtevali v LMŠ, SD, SAB, Levici in poslanski skupini nepovezanih poslancev, bodo medtem obravnavali predlog, naj DZ vlado pozove k odstopu, kar bi omogočilo predčasne volitve. Še pred tem naj premier Janez Janša predlaga razrešitev notranjega ministra Aleša Hojsa, vlada pa naj razreši šefa Policije Antona Olaja, so zapisali v predlogu priporočila.