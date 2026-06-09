Poslanci danes o noveli zakona o državni upravi

Z imenovanjem ministrov vlade premierja Janeza Janše so v vlado odšli tudi štirje poslanci, ki jih bodo sedaj za čas opravljanja funkcije nasledili nadomestni poslanci. Dozdajšnjo poslanko SDS Suzano Lep Šimenko, ki je postala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, bo glede na izid volitev v DZ nadomestil Luka Simonič.

Dozdajšnjega poslanca NSi, SLS in Fokus Jernej Vrtovca, ki je bil izvoljen za ministra za infrastrukturo, bo nadomestil Andrej Černigoj, ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja pa Janez Beja. Novoizvoljenega ministra za zdravje Tadeja Ostrca bo v poslanskih klopeh v vrstah Demokratov nadomestil Dejan Zakrajšek.