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Slovenija

Poslanci danes o noveli zakona o državni upravi

Ljubljana, 09. 06. 2026 06.29 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Izredna seja DZ

DZ bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšanem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem.

Z imenovanjem ministrov vlade premierja Janeza Janše so v vlado odšli tudi štirje poslanci, ki jih bodo sedaj za čas opravljanja funkcije nasledili nadomestni poslanci. Dozdajšnjo poslanko SDS Suzano Lep Šimenko, ki je postala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, bo glede na izid volitev v DZ nadomestil Luka Simonič.

Dozdajšnjega poslanca NSi, SLS in Fokus Jernej Vrtovca, ki je bil izvoljen za ministra za infrastrukturo, bo nadomestil Andrej Černigoj, ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja pa Janez Beja. Novoizvoljenega ministra za zdravje Tadeja Ostrca bo v poslanskih klopeh v vrstah Demokratov nadomestil Dejan Zakrajšek.

Izredna seja DZ
Izredna seja DZ
FOTO: Aljoša Kravanja

Po potrditvi mandatov nadomestnih poslancev bo DZ obravnaval novelo zakona o državni upravi. Ta odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja.

Poleg tega se na petih ministrih spreminja največje dovoljeno število državnih sekretarjev, predlagana novela pa dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev in sedeže njihovih organizacijskih enot.

DZ bo danes glasoval tudi o odločitvi kolegija predsednika DZ, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku.

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