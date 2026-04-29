DZ bo odločal o spremembi zakona o vladi po predlogu SDS

Po predlogu spremembe zakona o vladi bi se število ministrstev s sedanjih 19 skrčilo na 14, ob tem pa bi ohranili tudi ministra brez resorja, pristojnega za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Cilj predlagateljev je vzpostaviti učinkovito organizacijsko strukturo ministrstev, zmanjšati stroške državne uprave in povečati njeno učinkovitost, so navedli v predlogu.

Glede na napovedi bodo predlog poleg poslancev SDS podprli še v NSi, SLS, Fokus, Demokratih in Resnici, kar se je zgodilo že na torkovi seji skupnega odbora DZ. V Levici in Vesni, kjer so bili proti, so predlagali ločitev resorja za gospodarstvo in resorja za delo ter ohranitev ministrstva za solidarno prihodnost, kar je odbor zavrnil. V strankah odhajajoče koalicije so sicer večinoma izpostavili, da si ima vsak mandatar oziroma vlada pravico organizirati delo po svoje.

Predsednik SDS Janez Janša je v petek napovedal, da če bo predlog spremembe zakona o vladi sprejet, bo SDS vsem strankam podpornicam poslala izhodišča za pogajanja o koalicijski pogodbi. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je sicer v torek zatrdil, da se koalicijskih pogajanj ne bodo udeleževali, prav tako ne pričakujejo ločenega sporazuma.