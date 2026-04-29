Slovenija

DZ bo odločal o spremembi zakona o vladi po predlogu SDS

Ljubljana, 29. 04. 2026 07.38 pred 1 uro 3 min branja 21

Avtor:
STA K.H.
Državni zbor

DZ bo na izredni seji odločal o predlogu spremembe zakona o vladi, s katerim SDS predlaga zmanjšanje števila ministrstev. Glede na napovedi se predlogu obeta podpora. V tem primeru v SDS napovedujejo, da bodo strankam, ki ga bodo podprle, poslali izhodišča za koalicijska pogajanja. DZ bo opravil tudi prvo obravnavo predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v t. i. tretjem političnem bloku.

Po predlogu spremembe zakona o vladi bi se število ministrstev s sedanjih 19 skrčilo na 14, ob tem pa bi ohranili tudi ministra brez resorja, pristojnega za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Cilj predlagateljev je vzpostaviti učinkovito organizacijsko strukturo ministrstev, zmanjšati stroške državne uprave in povečati njeno učinkovitost, so navedli v predlogu.

Glede na napovedi bodo predlog poleg poslancev SDS podprli še v NSi, SLS, Fokus, Demokratih in Resnici, kar se je zgodilo že na torkovi seji skupnega odbora DZ. V Levici in Vesni, kjer so bili proti, so predlagali ločitev resorja za gospodarstvo in resorja za delo ter ohranitev ministrstva za solidarno prihodnost, kar je odbor zavrnil. V strankah odhajajoče koalicije so sicer večinoma izpostavili, da si ima vsak mandatar oziroma vlada pravico organizirati delo po svoje.

Predsednik SDS Janez Janša je v petek napovedal, da če bo predlog spremembe zakona o vladi sprejet, bo SDS vsem strankam podpornicam poslala izhodišča za pogajanja o koalicijski pogodbi. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je sicer v torek zatrdil, da se koalicijskih pogajanj ne bodo udeleževali, prav tako ne pričakujejo ločenega sporazuma.

Poslanci danes prvič o zakonskem predlogu t. i. tretjega bloka

DZ bo danes opravil prvo obravnavo predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v t. i. tretjem političnem bloku. Predlagatelji ob podpori gospodarstva poudarjajo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva, na levem političnem polu in v sindikatih pa v njem vidijo lobističen zakon za bogate.

V zakonskem predlogu poslanci strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi so nižji DDV za osnovna živila in del energentov.

Ob tem pa predlog vsebuje tudi rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo ter zdravstva in pokojnin.

Predlagatelji trdijo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva po štirih letih, v katerih je levosredinska koalicija po njihovih navedbah zgolj povečevala obremenitve in s tem zmanjšala gospodarsko konkurenčnost Slovenije. Pri tem uživajo tudi podporo delodajalskih združenj.

V strankah, ki so v preteklem mandatu sestavljale vladajočo koalicijo, in v sindikatih medtem večinoma podpirajo le tisti manjši protikrizni del zakonskega predloga, ki je po njihovem prepričanju tudi edini res interventnega značaja. Za pretežni del ostalih predlaganih rešitev pa opozarjajo, da gre za resne sistemske posege, ki so zasnovani lobistično v prid bogatih oz. tistih z najvišjimi dohodki, medtem ko mladi in srednji razred od njih ne bodo imeli koristi.

Izpostavljajo tudi, da bi imel zakon velike negativne javnofinančne učinke. Ocenjujejo jih na okoli milijardo evrov oz. dvakrat toliko kot predlagatelji. Sindikati so tako npr. pozvali k umiku zakonskega predloga.

dz predlog sds zakon o vladi

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

xybb
29. 04. 2026 09.05
Verjetno se oblikuje vojno ministerstvo po vzoru trampa , mah-nič je na zazglasitvi trampa gledal po TV kaj se dogaja in s trampisti obljubid ,da bo pripeljal v slo njihove vzore oblasti
Bella Ciao1
29. 04. 2026 09.04
Trenerkarji so steber janšizma!!!!
Bella Ciao1
29. 04. 2026 09.03
Madžari so se rešili janšizma ..Slovenija se ga bo po tem mandatu..upajmo čim hitreje.
trapo
29. 04. 2026 08.59
No pa smo spet na poti k diktaturi.
Tami69
29. 04. 2026 09.05
Saj si ze zdaj bil 4 leta
Slovenska pomlad
29. 04. 2026 08.48
Tako sem ponosen,da SDS podpira poštenega Stevanovića.
Tami69
29. 04. 2026 08.53
Jaz pa se bolj da Stevo podpira SDS!
Resnico ti povem
29. 04. 2026 08.32
Narod moj dragi nasrkali ste ga, interventni zakon je za bogate za 1%, plačali ga bomo vsi. To smo vsi že vedeli razen desni volivci , ki ste volili te stranke. Bravo zafrknili ste sebe in nas. In zopet izgleda Janez prihaja na oblast, bog pomagaj... Iz vlade v vlado je hujši, kaj bo šele sedaj, ko odkrito podpira ge.no. v Gazi in T.rumpa, karkoli naredi... Desni kdaj vas bo kaj naučilo, zdej ste imeli idealno priliko, ga poslati v p.olitični pokoj....
Lepdan123
29. 04. 2026 08.37
Pa kakšne bogate.. tudi tisti z več denarja so delali zanj in se znašli na svoje načine, imeli pogum za podjetja, odgovornost do zaposlenih... kdo pa največ prispeva v blagajno? Ti verjetno ne, po zapisu sodeč.
Tami69
29. 04. 2026 08.54
Smo raje poslali tauberla
trapo
29. 04. 2026 09.00
Na račun koga pa?
Jajajaj
29. 04. 2026 08.26
manj ministrstev manj moznosti za korupcijo
hales
29. 04. 2026 08.44
Manj ministrstev, število ljudi enako, možnost korupcije enaka, dovzetnost za korupcijo pa mnogo večja.
ptuj.si
29. 04. 2026 08.22
Kje pa je Golob, zakaj ne opravlja tekočih poslov kot PV in je raje na M.Lošinju, zakaj Vrečko pravi svojim kadrom na ministrstvu, da naj potrpijo in da se bodo vrnili čez pol leta?
Lepdan123
29. 04. 2026 08.14
Upajmo, da ga sprejmejo.
Bella Ciao1
29. 04. 2026 08.11
Pol res neumnih Logarjevih in Prevarantičevih nategnjen.h volilcev sploh ne ve, kaj se jim je zgodilo. Ti desni diletanti res živijo od taneumnih ljudi. Bodo pa le ti zopet dobili oslovski bon za 200 e, ko ne bodo več imeli za hrano🤣🤣
ptuj.si
29. 04. 2026 08.25
Meni golob nič ni dal.
hales
29. 04. 2026 08.46
Kaj pa božičnica (zimski regres), zvišanje minimalne plače? To je blo samo zadnjih nekaj mesecev. Pri desnih nam bodo pa vzeli in dali gospodarstvu.
Lepdan123
29. 04. 2026 08.52
Točno to... bilo je zadnjih nekaj mesecev. Beri pred volitvami, dobro jutro.
Tami69
29. 04. 2026 08.57
Ker je taubi zapufal državo!
trapo
29. 04. 2026 09.02
Zdej ti bodo pa vzeli. Kaj je bolje: da nič ne dobiš al da ti vzamejo še tisto kar imaš?
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
