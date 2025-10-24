Svetli način
Slovenija

NSi in SDS o katastrofalnih razmerah v dolgotrajni oskrbi, Maljevac interpelacijo vidi kot kamuflažo

Ljubljana, 24. 10. 2025 06.27 | Posodobljeno pred 34 minutami

STA , Ne.M.
Poslanci DZ na izredni seji obravnavajo interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Vložili so jo poslanci NSi in SDS. Razmere v dolgotrajni oskrbi so po njihovih besedah "katastrofalne", sistemski zakon pa da se ne izvaja v skladu s časovnico in da pravic ni. Le prispevek za dolgotrajno oskrbo se pobira v skladu z zakonom, so kritični. Minister je očitke zavrnil in dejal, da nobeni vladi do zdaj še ni uspelo vzpostaviti sistema dolgotrajne oskrbe. Navedbe iz interpelacije je ocenil kot opravičevanje nedela v preteklosti.

Očitke na račun ministrovega dela so predlagatelji strnili v tri ključne točke. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo.

Janez Cigler Kralj iz NSi kot prvopodpisani pod interpelacijo je dejal, da se minister ni odzval niti na opozorila uporabnikov, niti izvajalcev, niti gospodarstva in opozicije.
Janez Cigler Kralj iz NSi kot prvopodpisani pod interpelacijo je dejal, da se minister ni odzval niti na opozorila uporabnikov, niti izvajalcev, niti gospodarstva in opozicije. FOTO: Bobo

Janez Cigler Kralj iz NSi kot prvopodpisani pod interpelacijo je dejal, da se minister ni odzval niti na opozorila uporabnikov, niti izvajalcev, niti gospodarstva in opozicije. Vendar pa je politični pritisk po njegovih besedah že obrodil sadove. Vlada je tako v četrtek potrdila predlog zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in v domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe.

Vendar pa Cigler Kralj predlog vidi kot priznanje teze, da zakon o dolgotrajni oskrbi ni izvedljiv in da je slab. Pri uvajanju oskrbovalca družinskega člana je prinesel velike zaplete, pri uvajanju dolgotrajne oskrbe na domu je prinesel "popoln fiasko", v četrtek potrjeni zakonski predlog pa napoveduje, da se pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji še ne bo začela izvajati 1. decembra, meni. Ni pa predlog predvidel povišanja plač za zaposlene v dolgotrajni oskrbi za eno tretjino, kar bi bilo po njegovem mnenju nujno.

'Mlade sili v draga državna najemna stanovanja'

Poslanka Alenka Helbl iz SDS pa je ministru med drugim očitala opustitev dolžnega ravnanja na področju dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike. Poudarila je, da mladim jemlje prihodnost in jih sili v draga državna najemna stanovanja. "Režete trakove stanovanj, ki so jih zgradile prejšnje vlade, vi pa niste pripravili ničesar novega," je dejala. Ministru je očitala tudi, da se hvali z rekordnim številom stanovanj, ki pa jih ni.

Alenka Helbl, SDS
Alenka Helbl, SDS FOTO: Bobo

Prepričana je, da je ministrov največji gradbeni projekt "gradnja iluzij". "Na papirju imate 1000 stanovanj, v realnosti pa nič. Mladim ste zaprli vrata do lastnega doma, odpirate jim pa vrata v odvisnost od države," mu je očitala.

Poudarila je tudi, da očitki v interpelaciji niso napad na javno in dostopno dolgotrajno oskrbo in stanovanjsko politiko, kot je po njenih besedah Maljevac večkrat javno dejal, ampak so v interpelaciji zapisana in očitana ministrova dejanja oz. njegova neoperativnost.

Maljevac: Gradnja javnih najemnih stanovanj je v največjem zagonu v zadnjih 20 letih

Maljevac pa je očitke zavrnil in poudaril, da še nikoli ni bilo hkrati v teku toliko investicij v domove za starejše. Gradnja javnih najemnih stanovanj je v največjem zagonu v zadnjih 20 letih, je dejal.

Ministrstvo, ki ga vodi, je po njegovih besedah začelo dejansko vzpostavljati dolgotrajne oskrbo kot nov steber socialne varnosti. Od začetka mandata je pripravilo nov zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je DZ sprejel leta 2023, prav tako je bil sprejet poseben kadrovski zakon, s katerim je ministrstvo stabiliziralo kadrovske razmere in izboljšalo pogoje dela v domovih.

Minister Simon Maljevac
Minister Simon Maljevac FOTO: Bobo

Zakon je uvedel nov prispevek za dolgotrajno oskrbo, s katerim se krepi finančna dostopnost storitev. Prvič v zgodovini Slovenije je tako po ministrovih besedah vzpostavljen stabilen in predvidljiv sistem financiranja.

Kot prva pravica po sistemskem zakonu se je s 1. januarjem 2024 po njegovih besedah začela izvajati pravica do oskrbovalca družinskega člana. V sistem je vključenih že skoraj 2000 oskrbovalcev. Pravica do dolgotrajne oskrbe na domu je sledila s 1. julijem letos. S 1. decembrom pa se bo začela izvajati še pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji.

Pri vlaganjih v domove je omenil, da je hkrati v teku več kot 70 investicij po vsej Sloveniji v skupni vrednosti prek 250 milijonov evrov. Po njegovih zagotovilih nikoli doslej ni bilo hkrati v teku toliko projektov.

Vidne korake naprej pa so naredili tudi na stanovanjskem področju, je poudaril. Tako je vlada za stanovanjsko področje v zadnjih dveh letih zagotovila 151 milijonov evrov. Novi zakon o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj pa v obdobju od leta 2025 do leta 2034 zagotavlja 100 milijonov evrov letno.

Interpelacijo razume kot opravičevanja nedela iz preteklosti

Interpelacijo vidi kot sredstvo za spodbujanje razprave, ki ne bo v dobro ljudi, ampak bo obrambna linija kapitala, zasebnih podjetij in zaslužkov na plečih ljudi v stiski. Hkrati je navedbe iz interpelacije ocenil kot opravičevanje nedela v preteklosti.

Interpelacijo razume predvsem kot kamuflažo predlagateljev pred dejstvom, da so sami imeli skozi vsa leta od osamosvojitve Slovenije do danes v rokah vse priložnosti in vse vzvode za urejanje posameznih področij, pa glede tega v resnici niso storili skoraj ničesar.

Po zaključku razprave, ki se je začela ob 10. uri in za katero ima DZ na voljo 14 ur in pol, bo sledilo glasovanje o ministrski usodi Maljevca. Za uspeh interpelacije je potrebnih 46 glasov, predlagatelji jih imajo skupno 32. Minister uživa podporo koalicije, s tem pa tudi zadostno število glasov, da ostane na ministrski funkciji.

Interpelacija Simona Maljevca
Interpelacija Simona Maljevca FOTO: Bobo

Levica: Vsebina interpelacije je prazna

"Gre za politični manever brez vsebinske podlage," so v Levici zapisali v sporočilu za javnost. "Slovenija je danes pri vzpostavljanju sistema dolgotrajne oskrbe dlje kot kadarkoli prej. Sistem, o katerem so prejšnje vlade govorile desetletja, se končno uresničuje – storitve se izvajajo, odločbe se izdajajo, zaposlujejo se novi strokovni delavci, izvajalci so pripravljeni, financiranje pa je stabilno," so še poudarili. 

Menijo, da je v času, ko bi moral vsak dan šteti, parlamentarna razprava o neupravičenih očitkih le izguba dragocenega časa, "ki bi ga morali nameniti nadaljnji krepitvi sistema in podpori ljudem, ki oskrbo potrebujejo, so še dejali"

"Predlagateljem interpelacija omogoča brezplačno medijsko pozornost in preusmerjanje pozornost z lastnih afer, povezanih z obvodnim financiranjem njihovih institucij z javnim denarjem," so še zapisali. Ob tem so poudarili, da je vsebina interpelacije prazna in da prihaja iz vrst tistih, ki so imeli priložnost sistem dolgotrajne oskrbe vzpostaviti že večkrat, pa tega nikoli niso storili: "V zadnjih tridesetih letih se je na tem področju zamenjalo triintrideset ministrov in trinajst vlad – a nobeni ni uspelo vzpostaviti sistema, ki bi dejansko deloval."

'Gre za napad na solidarnost kot temelj države'

V Levici so mnenja, da Slovenija danes končno premika to, kar je bilo desetletja neizvedljivo: "V manj kot treh letih smo vzpostavili mrežo vstopnih točk po državi, zgradili nov model financiranja, zagotovili dodatne kadre in zagnali izvajanje storitev tako na domu kot v domovih za starejše." Ob tem poudarjajo, da ne gre le za "načrte in obljube", temveč retultate konkretnega dela.  

"Interpelacija tako ni napad na ministra, temveč napad na idejo javne in dostopne dolgotrajne oskrbe ter na solidarnost kot temelj socialne države," so kritični. Po njihovih besedah gre za poskus tistih, ki so vselej zagovarjali privatizacijo skrbi za starejše, "da ohranijo vpliv in privilegije zasebnih interesov".

