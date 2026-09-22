Poslanci o razrešitvi Avšič Bogovičeve, razprava se je razvnela

Kosi je izpostavil, da so poslanci predstavniki ljudstva, mora pa jim biti omogočeno svobodno razpravljanje in predstavljanje stališč. Vsak lahko zagovarja program svoje stranke in izraža mnenje. "Ko pa prevzame funkcijo predsednika, podpredsednice državnega zbora, pa mora svojo politično vlogo podrediti odgovornosti," je izpostavil Kosi. Poudaril je, da predsedujoči ne sme več delovati kot predstavnik ene politične strani, ampak mora postati "varuh pravil, reda in enake obravnave vseh poslank in poslancev". Ne vodi le seje, ampak varuje pogoje, v katerih lahko vsi izvoljeni predstavniki ljudstva izvršujejo svoj mandat, je dodal Kosi. "Žal pri Nataši Avšič Bogovič temu standardu po naši oceni nismo bili priča," je dejal. Meni, da je na sejah, predvsem pa na 21. izredni seji avgusta, večkrat posegala v besede poslancev, prekinila razprave, omejevala možnosti za uveljavljanje postopkovnih predlogov in komentirala vsebino nastopov poslancev. "Posameznim poslancem iz opozicije je bilo dovoljeno več, drugim manj, pri čemer je nastal utemeljen vtis, da je bila obravnava odvisna tudi od njihove politične pripadnosti," je dejal Kosi.

Očitke je zavrnila

Podpredsednica DZ iz vrst Svobode Nataša Avšič Bogovič je očitke iz predloga za razrešitev, ki so ga septembra vložili poslanci SDS, NSi in Resnice, danes znova zavrnila. Dejala je, da magnetogram izredne seje, ki so jo izpostavili predlagatelji, ne pokaže povezave med njenim vodenjem seje in politično pripadnostjo poslancev. Poudarila je, da nima težav s standardom nevtralnosti predsedujočega, ravno nasprotno. "Ko sedem na mesto predsedujoče, nisem tam, da predstavljam svojo poslansko skupino, tam sem, da vodim sejo državnega zbora," je izpostavila. Je pa treba po njenih besedah spoštovati razliko med političnim nestrinjanjem in dejansko kršitvijo pravil. Izpostavila je, da je na seji dopuščala postopkovne predloge tako opozicijskih kot koalicijskih poslancev, je pa med drugim presojala, ali je predlog še postopkovni ali pa se je spremenil v vsebinsko razpravo. "To sicer ni problem ene poslanske skupine, to je parlamentarna praksa, s katero se moramo vsi soočiti in jo moramo vsak pri sebi začeti opuščati," je dejala.

Opozicija se ji je postavila v bran

Opozicija se je v predstavitvah stališč poslanskih skupin podpredsednici DZ postavila v bran. Poslanka Svobode Tamara Kozlovič je dejala, da je Avšič Bogovič pri vodenju seje vztrajala pri pravilih in spoštovanju poslovnika. "Če je že prekinitev poslanke ali poslanca razlog za razrešitev predsedujočega, potem bi se morali predlagatelji najprej pošteno ozreti po lastnih ravnanjih," je dejala. Kozlovičeva je še dejala, da je koalicija vložila predlog za razrešitev, ne skrbijo pa je pravnomočne obsodbe predsednika DZ Zorana Stevanovića, pa tudi ne neplačani dolgovi poslanca Resnice Borisa Mijiča. Spomnila je še, da Svobodi kot največji opozicijski poslanski skupini pripada mesto podpredsednika DZ. Poslanka SD Andreja Katič je opozorila, da vodenje sej DZ ni nikoli lahka naloga, še posebej ne v času izrazitih političnih razhajanj. Mogoče so različne presoje in tudi napake, vendar razrešitev podpredsednika DZ mora biti skrajni ukrep, nikakor pa ne sredstvo političnega obračunavanja. Spoštovanje poslovnika mora po njenih besedah veljati za vse, prav tako tudi načelo sorazmernosti pri politični odgovornosti. Poslanka Levice Nataša Sukič je predlog za razrešitev postavila ob bok neuspelemu predlogu razrešitve predsednika DZ Zorana Stevanovića. Po njenih besedah ta predlog ne pove ničesar o podpredsednici, "pove pa prav vse o dokončnem moralnem in političnem bankrotu" koalicije. Predlagateljem je zabrusila, naj jih bo sram, Avšič Bogovičevi pa se je zahvalila, da je pokazala politično prefinjenost, eleganco, dostojnost in dostojanstvo.

Pomen nevtralnega vodenja sej DZ