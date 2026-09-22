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Slovenija

Poslanci o razrešitvi Avšič Bogovičeve, razprava se je razvnela

Ljubljana, 22. 09. 2026 19.07 pred 52 minutami 4 min branja 9

Avtor:
STA Ne.M.
Nataša Avšič Bogovič, Gibanje Svoboda

DZ razpravlja tudi o predlogu za razrešitev podpredsednice DZ iz vrst Svobode Nataše Avšič Bogovič. Poslanec SDS Andrej Kosi ji je na seji očital politično pristranskost pri vodenju sej. Izpostavil je, da je poslancem posegala v besedo in omejevala postopkovne predloge. Razprava med poslanci se je tako razvnela, da je popoldne podpredsednik DZ ocenil, da postopkovni predlogi poslancev niso primerni in odredil pol ure odmora pred nadaljevanjem seje. Ta se trenutno nadaljuje.

Kosi je izpostavil, da so poslanci predstavniki ljudstva, mora pa jim biti omogočeno svobodno razpravljanje in predstavljanje stališč. Vsak lahko zagovarja program svoje stranke in izraža mnenje. "Ko pa prevzame funkcijo predsednika, podpredsednice državnega zbora, pa mora svojo politično vlogo podrediti odgovornosti," je izpostavil Kosi.

Poudaril je, da predsedujoči ne sme več delovati kot predstavnik ene politične strani, ampak mora postati "varuh pravil, reda in enake obravnave vseh poslank in poslancev". Ne vodi le seje, ampak varuje pogoje, v katerih lahko vsi izvoljeni predstavniki ljudstva izvršujejo svoj mandat, je dodal Kosi.

"Žal pri Nataši Avšič Bogovič temu standardu po naši oceni nismo bili priča," je dejal. Meni, da je na sejah, predvsem pa na 21. izredni seji avgusta, večkrat posegala v besede poslancev, prekinila razprave, omejevala možnosti za uveljavljanje postopkovnih predlogov in komentirala vsebino nastopov poslancev.

"Posameznim poslancem iz opozicije je bilo dovoljeno več, drugim manj, pri čemer je nastal utemeljen vtis, da je bila obravnava odvisna tudi od njihove politične pripadnosti," je dejal Kosi.

Očitke je zavrnila

Podpredsednica DZ iz vrst Svobode Nataša Avšič Bogovič je očitke iz predloga za razrešitev, ki so ga septembra vložili poslanci SDS, NSi in Resnice, danes znova zavrnila. Dejala je, da magnetogram izredne seje, ki so jo izpostavili predlagatelji, ne pokaže povezave med njenim vodenjem seje in politično pripadnostjo poslancev.

Poudarila je, da nima težav s standardom nevtralnosti predsedujočega, ravno nasprotno. "Ko sedem na mesto predsedujoče, nisem tam, da predstavljam svojo poslansko skupino, tam sem, da vodim sejo državnega zbora," je izpostavila. Je pa treba po njenih besedah spoštovati razliko med političnim nestrinjanjem in dejansko kršitvijo pravil.

Izpostavila je, da je na seji dopuščala postopkovne predloge tako opozicijskih kot koalicijskih poslancev, je pa med drugim presojala, ali je predlog še postopkovni ali pa se je spremenil v vsebinsko razpravo. "To sicer ni problem ene poslanske skupine, to je parlamentarna praksa, s katero se moramo vsi soočiti in jo moramo vsak pri sebi začeti opuščati," je dejala.

Opozicija se ji je postavila v bran

Opozicija se je v predstavitvah stališč poslanskih skupin podpredsednici DZ postavila v bran. Poslanka Svobode Tamara Kozlovič je dejala, da je Avšič Bogovič pri vodenju seje vztrajala pri pravilih in spoštovanju poslovnika. "Če je že prekinitev poslanke ali poslanca razlog za razrešitev predsedujočega, potem bi se morali predlagatelji najprej pošteno ozreti po lastnih ravnanjih," je dejala.

Kozlovičeva je še dejala, da je koalicija vložila predlog za razrešitev, ne skrbijo pa je pravnomočne obsodbe predsednika DZ Zorana Stevanovića, pa tudi ne neplačani dolgovi poslanca Resnice Borisa Mijiča. Spomnila je še, da Svobodi kot največji opozicijski poslanski skupini pripada mesto podpredsednika DZ.

Poslanka SD Andreja Katič je opozorila, da vodenje sej DZ ni nikoli lahka naloga, še posebej ne v času izrazitih političnih razhajanj. Mogoče so različne presoje in tudi napake, vendar razrešitev podpredsednika DZ mora biti skrajni ukrep, nikakor pa ne sredstvo političnega obračunavanja. Spoštovanje poslovnika mora po njenih besedah veljati za vse, prav tako tudi načelo sorazmernosti pri politični odgovornosti.

Poslanka Levice Nataša Sukič je predlog za razrešitev postavila ob bok neuspelemu predlogu razrešitve predsednika DZ Zorana Stevanovića. Po njenih besedah ta predlog ne pove ničesar o podpredsednici, "pove pa prav vse o dokončnem moralnem in političnem bankrotu" koalicije. Predlagateljem je zabrusila, naj jih bo sram, Avšič Bogovičevi pa se je zahvalila, da je pokazala politično prefinjenost, eleganco, dostojnost in dostojanstvo.

Pomen nevtralnega vodenja sej DZ

Koalicija je v stališčih poslanskih skupin izpostavila pomen nevtralnega vodenja sej DZ. "Poslovnik mora enako veljati za vse," je izpostavil poslanec SDS Andrej Poglajen. Poudaril je, da je Avšič Bogovičeva na seji dopustila žaljenje in osebno omalovaževanje, kar je označil za nedopustno. "Toda bistvo problema ni samo en incident, bistvo je vzorec dvojnih meril," je dejal poslanec Poglajen.

Tudi poslanec iz vrst NSi, SLS in Fokus Andrej Černigoj je izpostavil, da mora predsedujoči zastopati DZ. Zagotavljati mora, da poslovnik velja enako za vse. Poudaril je, da so bili tudi njegovi postopkovni predlogi na omenjeni seji povsem ignorirani.

Koalicijski Demokrati stališča niso predstavili.

Seja se je nadaljevala z razpravo poslancev, ki pa se je razvnela. Podpredsednik DZ Danijel Krivec je ocenil, da postopkovni predlogi poslancev niso primerni, zato je odredil pol ure odmora pred nadaljevanjem seje.

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KOMENTARJI9

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fer23
22. 09. 2026 20.57
Kako nas lahko vodi taka z..... ta država ima perspektivo samo še v vstajenju ljudstva in razrešitev vseh
Odgovori
0 0
bc123456
22. 09. 2026 20.48
SRAMOTA VSE VLADE --- KONEC DRŽAVE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+1
2 1
jank
22. 09. 2026 20.47
Ali je še kdo, ki se mu tile arogantni napihnjeni vladniki še ne gabijo?
Odgovori
+1
2 1
Petur
22. 09. 2026 20.47
domo ..ljubi si pripravljajo avtoritarno oblast..uničenje vseh sledi zmage nad njihovimi prijatelji okupatorji...
Odgovori
-2
0 2
bc123456
22. 09. 2026 20.43
TA VLADA JE ZRELA ZA DRŽAVNI UDAR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+2
5 3
jank
22. 09. 2026 20.40
Ljudem se ta napihnjenost skrajnih desničarjev vse bolj gabi. Kmalu jim bodo pokazali, kaj si mislijo o njih in kaj si mislijo o največji draginji v času samostojne državi ter o vse večji revščini.
Odgovori
+0
3 3
kunccix
22. 09. 2026 20.39
Prihaja vseslovenska vstaja, tako da je vseeno koga bodo obdržali in koga ne. Stevo, mijiĆ, Janshari, mahniĆ in ostali bodo leteli v zgodovino, arest in skozi vrata parlamenta
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+0
4 4
patogen
22. 09. 2026 20.35
Brcni to ven.
Odgovori
+3
5 2
zmerni pesimist
22. 09. 2026 20.20
In takole bogu cajt kradejo namesto da bi kaj dobrega za slovenijo naredili
Odgovori
+1
2 1
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