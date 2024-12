Imenovana nova Državno volilno komisijo, predsednik ostaja Peter Golob

DVK sestavljajo predsednik in pet članov ter njihovi namestniki. Za predsednika komisije in njegovega namestnika se imenujeta sodnika vrhovnega sodišča, dva člana in dva namestnika članov se imenujeta izmed pravnih strokovnjakov, trije člani in namestniki članov pa se imenujejo na predlog poslanskih skupin, pri čemer se upošteva sorazmerna zastopanost političnih strank.

Sedanjim članom DVK se bo mandat iztekel 16. decembra. Edini kandidat za predsednika komisije je bil aktualni predsednik DVK Peter Golob. Maja Baškovič pa je bila edina kandidatka za mesto namestnika predsednika.

Za člana DVK iz vrst pravnih strokovnjakov je državni zbor imenoval Matijo Breznika in Mitjo Šuligoja, za namestnika pa Janeza Pogorelca in Miloša Senčurja. Člani komisije, ki se imenujejo na predlog poslanskih skupin, bodo Marjan Jarkovič, Terezija Trupi in Drago Zadergal, njihovi namestniki pa Ivana Grgić, Alan Medveš in Mirko Pečarič.

Mandat bodo nastopili 17. decembra letos.

Danijel Krivec iz poslanske skupine SDS je pred glasovanjem opozoril na ukinjanje volišč. Po njegovih navedbah sta bili od leta 2011 ukinjeni 402 volišči, čeprav se je v tem času število volivcev povečalo. V SDS menijo, da pri oblikovanju sestave DVK ni bilo upoštevano, da mora biti DVK sestavljena ob upoštevanju sorazmerne zastopanosti političnih strank.

"Dejstvo, da velik del sestave DVK predstavljajo člani strank vladajoče koalicije, ki programsko zagovarjajo centralizacijo in neskladnega regionalnega razvoja, že samo po sebi izkazuje dvom v sestavo, ki bi zagotavljala ponovno vzpostavitev volišč tako, da bi bila ta čim bolj približana volivcem, kar bi zagotavljalo večjo legitimnost volitev," je dejal v razpravi. Dodal je, da v poslanski skupini predlogu vseeno ne nasprotujejo.

Predsednica mandatno-volilne komisije (MVK) Janja Sluga je navedbe poslanske skupine SDS označila za zavajajoče in netočne. Po njenih besedah je sestava natančno matematično izračunana na podlagi zastopanosti strank v DZ. Meni, da tako ne more biti nikakršnega dvoma o tem, ali so bile volitve izpeljane pravilno.