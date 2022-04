DZ izvolil sodnike porotnike ljubljanskega delovnega in socialnega sodišča

Državni zbor je na izredni seji z 72 glasovi za in nobenim proti potrdil sklep o izvolitvi 52 sodnikov porotnikov delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih iz vrst zavarovancev. Hkrati je DZ imenoval tudi okrožno sodnico v Novi Gorici in okrajno sodnico v Trebnjem.

icon-expand DZ na delovno in socialno sodišče za odločanje v socialnih sporih voli 332 sodnikov porotnikov, od tega 166 iz vrst zavarovancev. FOTO: Dreamstime Zakon določa, da se za socialno sodišče prve stopnje sodniki porotniki volijo z list kandidatov zavarovancev in zavodov. Lista kandidatov zavarovancev se oblikuje na predlog reprezentativnih sindikatov in združenj zavarovancev v sorazmerju s številom njihovih članov. DZ na delovno in socialno sodišče za odločanje v socialnih sporih namreč voli 332 sodnikov porotnikov, od tega 166 iz vrst zavarovancev. DZ je septembra 2020 izvolil 114 sodnikov porotnikov, 52 mest pa je ostalo nezasedenih. V začetku letošnjega leta pa je DZ prejel predlog predsednice sodišča za izvolitev dodatnih sodnikov porotnikov, saj je zaradi premajhnega števila izvoljenih sodnikov porotnikov za sojenje v socialnih sporih v posameznih sodnih okrožjih oteženo nemoteno izvajanje sodne oblasti. Predsednik DZ je zato znova razpisal volitve sodnikov porotnikov za 52 prostih mest iz vrst zavarovancev. Izvoljeni sodniki porotniki bodo funkcijo opravljali preostanek petletnega mandata. Hkrati je DZ na današnji izredni seji na mesto okrožne sodnice na okrožnem sodišču v Novi Gorici imenoval Natašo Valentinčič, na mesto okrajne sodnice na okrajnem sodišču v Trebnjem pa Aleksandro Goršin.