DZ na izredni seji o kandidatu za ustavnega sodnika Svetliču

Svetlič za izvolitev na mesto ustavnega sodnika potrebuje najmanj 46 poslanskih glasov, ki pa bi jih 26. oktobra, ko je bilo v DZ prvič predvideno glasovanje o njegovi kandidaturi, ob odsotnosti dveh poslancev DeSUS in obstrukciji dela opozicije težko zagotovili. Glede na to so glasovanje takrat preložili.

Po izredni seji bodo poslanke in poslanci nadaljevali izredno sejo o razmerah v državi, ki so jo začeli že 26. oktobra, a jo zaradi nesklepčnosti prekinili. Razpravo o tem so zahtevali v opozicijskih LMŠ, SD, SAB, Levici in NeP, kjer menijo, da je za zaskrbljujoče stanje v državi kriva vlada, ki mora zato odstopiti. Očitajo ji denimo vladanje z odloki, ustvarjanje izrednih razmer in politizacijo policije. Toda večina na odboru za notranje zadeve je ocenila, da priporočila predlagateljev niso utemeljena, in je predlagane sklepe zavrnila. O njih tako DZ danes ne bo glasoval.