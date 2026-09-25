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DZ na izredni seji o zakonu o skladu za zdravljenje redkih bolezni

Ljubljana, 25. 09. 2026 13.48 pred 12 minutami 3 min branja 0

Avtor:
STA
Bolan otrok v bolnišnici, splošna

Kolegij predsednika DZ se je dogovoril o sklicu izredne seje DZ. Na njej bodo v sredo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni ter se v prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, ki so ga vložili poslanci Svobode.

Zahtevo za obravnavo predloga zakona o skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni na izredni seji so vložili poslanci koalicije in Resnice. Sklic izredne seje, na katerim bi obravnavali predlog zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, pa so zahtevali v Svobodi.

Čeprav tudi v opoziciji pozdravljajo namen zakona o skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, pa so na današnji seji kolegija predsednika DZ Zorana Stevanovića pozivali, da se namesto preusmeritve sredstev iz sklada za razvoj nevladnih organizacij poišče drugačna rešitev glede zagotavljanja sredstev.

Kot je dejala vodja poslanske skupine Levice Asta Vrečko, se ji ne zdi pošteno od politike, da sooča različne poglede na urejanje nevladnega sektorja na plečih otrok, njihovih staršev in družin. Zato se je zavzela, da bi zakon obravnavali po rednem in ne nujnem postopku, ter s tem pridobili čas, da se dogovorijo, kako bi na drug način zagotovili sredstva.

Po besedah vodje poslanske skupine Boruta Sajovica dobivajo po elektronski pošti številna pisma društev, ki jih predlog zadeva, in bi morali zadevo premisliti ter z dopolnili iskati rešitev, da bodo lahko ključno poslanstvo v dobro ljudi, opravljala tudi naprej.

Bolan deček

Prav tako je k razmisleku, ali je mogoče sredstva dobiti kje drugje, pozval namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek. Kot je dejal, bi namreč ob tem, ko bodo zagotovili nujno potrebno pomoč za zdravljenje otrok, marsikatero nevladno organizacijo, ki morda prav tako rešuje stiske mladih ali duševne stiske, morda prikrajšali za kakšen program, ki ga je načrtovala.

Vodji poslanskih skupin Demokratov Elena Zavdlav Ušaj in Resnice Katja Kokot sta poudarili, da se nevladnim organizacijam ne jemlje vseh sredstev, ampak je sprememba vezana le na nerazporejen del dohodnine. Če pa želi kdo podpirati določeno nevladno organizacijo, ji po besedah Kokot lahko še vedno nameni svoj del dohodnine.

Otroci, ki bi potrebovali terapijo čim prej, in njihovi starši so v hudih stiskah, ko poskušajo dobiti denar za terapijo, je Zavadlav Ušaj odgovorila na pomisleke o ustreznosti nujnega postopka pri obravnavi zakona. Nujni postopek je podprl tudi vodja poslanske skupine NSi, SLS, Fokus Janez Žakelj. Kokot pa je dejala, da če se že gre v populizem, "potem se vprašajmo, ali bomo zbirali zamaške za bolne otroke, neozdravljivo bolne ali pa naj nevladne organizacije zbirajo zamaške. Dajmo se potem odločiti."

Razprava tudi o naftnih trgovcih

Sajovic se je sicer dotaknil tudi njihovega predloga zakona za začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Dejal je, da na grožnjo po zapiranju servisov na periferiji ne pristane, saj je vsakemu jasno, da so dobički v centrih "lepi, spodobni in solidni". Sicer pa je po njegovih besedah na področju energentov velika konfuzija in je presenečen, da v zunanji politiki glasno, tudi v nasprotju z EU, podpiramo "stvari, ki so do te podražitve pripeljale".

"Ne vem, če nam je predhodna zunanja politika tako uspešno zagotovila dobavitelje cenejše nafte. Države, s katerimi smo imeli največ aktivnosti, niso bile države, kjer se proizvaja nafta ali pa kjer so glavni prodajalci," mu je odgovoril Žakelj. Dodal je, da se ve, kakšne so razmere v svetu in da se mora Slovenija še naprej truditi, da bo svojim državljanom zagotovila varnost in dobre pogoje za delovanje.

Kolegij predsednika DZ je danes tudi sklenil, da bo DZ predlog sprememb zakona o prevozih v cestnem prometu, ki so ga vložili poslanci Svobode, ter dva predloga državnega sveta - predlog novele gradbenega zakona in predlog sprememb zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – obravnaval po skrajšanem postopku. Pri prvem so odločitev o postopku sprejeli soglasno, pri obeh zakonskih predlogih DS so bili proti v Levici, v SD in Svobodi pa so se vzdržali.

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