DZ na izredni seji o zakonu o skladu za zdravljenje redkih bolezni

Zahtevo za obravnavo predloga zakona o skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni na izredni seji so vložili poslanci koalicije in Resnice. Sklic izredne seje, na katerim bi obravnavali predlog zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, pa so zahtevali v Svobodi. Čeprav tudi v opoziciji pozdravljajo namen zakona o skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, pa so na današnji seji kolegija predsednika DZ Zorana Stevanovića pozivali, da se namesto preusmeritve sredstev iz sklada za razvoj nevladnih organizacij poišče drugačna rešitev glede zagotavljanja sredstev. Kot je dejala vodja poslanske skupine Levice Asta Vrečko, se ji ne zdi pošteno od politike, da sooča različne poglede na urejanje nevladnega sektorja na plečih otrok, njihovih staršev in družin. Zato se je zavzela, da bi zakon obravnavali po rednem in ne nujnem postopku, ter s tem pridobili čas, da se dogovorijo, kako bi na drug način zagotovili sredstva. Po besedah vodje poslanske skupine Boruta Sajovica dobivajo po elektronski pošti številna pisma društev, ki jih predlog zadeva, in bi morali zadevo premisliti ter z dopolnili iskati rešitev, da bodo lahko ključno poslanstvo v dobro ljudi, opravljala tudi naprej.

Prav tako je k razmisleku, ali je mogoče sredstva dobiti kje drugje, pozval namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek. Kot je dejal, bi namreč ob tem, ko bodo zagotovili nujno potrebno pomoč za zdravljenje otrok, marsikatero nevladno organizacijo, ki morda prav tako rešuje stiske mladih ali duševne stiske, morda prikrajšali za kakšen program, ki ga je načrtovala. Vodji poslanskih skupin Demokratov Elena Zavdlav Ušaj in Resnice Katja Kokot sta poudarili, da se nevladnim organizacijam ne jemlje vseh sredstev, ampak je sprememba vezana le na nerazporejen del dohodnine. Če pa želi kdo podpirati določeno nevladno organizacijo, ji po besedah Kokot lahko še vedno nameni svoj del dohodnine. Otroci, ki bi potrebovali terapijo čim prej, in njihovi starši so v hudih stiskah, ko poskušajo dobiti denar za terapijo, je Zavadlav Ušaj odgovorila na pomisleke o ustreznosti nujnega postopka pri obravnavi zakona. Nujni postopek je podprl tudi vodja poslanske skupine NSi, SLS, Fokus Janez Žakelj. Kokot pa je dejala, da če se že gre v populizem, "potem se vprašajmo, ali bomo zbirali zamaške za bolne otroke, neozdravljivo bolne ali pa naj nevladne organizacije zbirajo zamaške. Dajmo se potem odločiti."

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