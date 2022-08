DZ na izredni seji o znižanju DDV na energente: tudi na kurilno olje?

Gre za ukrep, komplementaren drugim za naslovitev draginje, kot sta regulaciji cen elektrike in plina s 1. septembrom za leto dni, je v ponedeljek na seji odbora DZ za finance dejal državni sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič in dodal, da je lahko ukrep znižanja DDV učinkovit le ob regulaciji cen, saj se odrazi v nižjih cenah za končne uporabnike, ne pa v višjih maržah.

Odbor je na predlog koalicije in po opozorilu zakonodajno-pravne službe DZ z dopolnilom črtal določilo, da bi lahko vlada veljavnost ukrepa sama podaljšala še za leto dni, je pa zavrnil predlog SDS, da bi se stopnja DDV znižala na pet odstotkov in da bi znižanje veljalo tudi za kurilno olje.

Da bi možnost za slednje kljub omejitvi iz evropske direktive proučili, so se zavzeli v Levici, tako da se bosta predvidoma koalicija in vlada do seje še uskladili glede tega. Na mizi naj bi bil tudi predlog Levice, da se v zakon vnese obveznost regulacije cen ob znižanju DDV. Člen je po omenjenem sprejetem dopolnilu odprt.

Glede znižanja na pet odstotkov je Božič dejal, da so predlagano znižanje na 9,5 odstotka ocenili kot primerno z vidika izpada davčnih prilivov, sploh v času negotovosti, ko mora imeti država, da se lahko primerno odzove, na voljo določena sredstva. Do vnašanja obveznosti regulacije cen v ta zakon je ministrstvo zadržano; cene so oz. bodo regulirane na področjih, kjer je to učinkovito, je dodal Božič.