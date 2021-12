DZ na redni seji o usodi Vizjaka in Hojsa, o protikoronskem zakonu na izredni seji

DZ se bo prihodnji teden sestal na redni seji, na kateri bo med drugim odločal o usodi okoljskega ministra Andreja Vizjaka in notranjega ministra Aleša Hojsa. Pred koncem leta bo DZ predvidoma zasedal še na izredni seji, na kateri bodo poslanci obravnavali tudi predlog desetega protikoronskega zakona.

Na zagovor pred poslance bo v petek stopil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, DZ pa bo o njegovem delu razpravljal nekaj več kot 16 ur. V DZ se bo zagovarjal tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs, za razpravo o njegovem delu je predvidenih 17 ur. Redna seja se bo sicer začela v ponedeljek, še pred poslanskimi vprašanji ministrom vlade pa bo DZ na zahtevo opozicijskih SD, LMŠ, SAB, Levice in poslanske skupine nepovezanih poslancev ponovno odločal o sklepu kolegija predsednika DZ, da se predlog Zakona o spodbujanju investicij in predlogu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 obravnavata po nujnem postopku.

V torek tudi o korupciji in Zakonu o dohodnini Seja se bo s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši nadaljevala v torek, ko bodo poslanci skladno s časovnim potekom, ki ga je določil kolegij predsednika DZ, razpravljali tudi o odgovoru Janše na poslansko vprašanje vodje poslancev Levice Mateja T. Vatovca v zvezi s korupcijo. V nadaljevanju bodo poslanke in poslanci nekaj manj kot šest ur namenili drugi obravnavi predloga novele Zakona o dohodnini, ki bo po pričakovanjih znova delila poslance. Na seji bo DZ med drugim obravnaval še predlog o dopolnitvi Zakona o fiskalnem svetu, poslance pa čaka tudi obravnava več predlogov zakonov, med drugim predlog Zakona o debirokratizaciji, Zakona o ravnanju z odpadki, Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije ter Zakona o oskrbi s plini. DZ pa bo razpravljal tudi o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Na izredni seji o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Kolegij predsednika DZ se je na današnji seji dogovarjal še o sklicu izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali predlog sprememb Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 in predlog sprememb Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida-19. Na izredni seji bi DZ obravnaval tudi predlog novele Zakona o financiranju občin in predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Obravnavi slednjega na izredni seji so nasprotovali v delu opozicije. Predsednik DZ Igor Zorčič sicer po obravnavi predloga novele zakona na odboru za izobraževanje, ki je v nasprotju z odločitvijo kolegija delal preko 22. ure, predloga zakona ni uvrstil na decembrsko sejo DZ. O tem je tekla tudi razprava na kolegiju v ponedeljek, na katerem je Zorčič predlagal, da DZ omenjeni zakon obravnava v januarju. Ob tem je napovedal, da bo na temo samega poteka in vodenja seje matičnega odbora ter sprejetih sklepov sklical posvet z vodji poslanskih skupin.

icon-expand Igor Zorčič v DZ FOTO: Bobo