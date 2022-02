DZ na seji o igrah na srečo in zadevi Kangler

Finančni minister Andrej Šircelj je decembra na seji odbora za finance pojasnil, da bodo predlagane spremembe zakona o igrah na srečo zagotovile večje varstvo potrošnikov ter tudi večjo varnost in stabilnost poslovanja prirediteljev iger na srečo. Drugačnega mnenja so v opoziciji, kjer v noveli zakona vidijo nevarnost razprodaje novogoriškega Hita ter odprtje slovenskega trga iger na srečo konkurenci iz tujine.

Predvsem pa predlaganim spremembam nasprotujejo v humanitarnih in športnih organizacijah, saj so koncesijske dajatve iz iger na srečo praktično edini vir financiranja Fundacije za šport in sestrske Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Bojijo se, da bodo spremembe zakona ogrozile stabilnost njihovega financiranja. V zvezi s tem so poslanci na seji matičnega odbora v zakonsko besedilo zapisali, da bo morebiten izpad financiranja obeh fundacij kril državni proračun.