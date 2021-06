DZ naslednji teden o kandidatu za pravosodnega ministra

V igri je bilo več imen, po navedbah vodje poslancev SMC Gregorja Periča pa so se za Dikaučiča odločili zlasti zato, ker je stečajna zakonodaja za SMC zelo pomembna programska prioriteta, v preteklosti pa glede tega ni bilo narejenega dovolj. Dikaučič je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom. V zadnjem obdobju se v pretežni meri posveča opravljanju funkcije upravitelja in proučevanju problematike, povezane z insolvenčno zakonodajo, so navedli v stranki.