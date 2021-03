DZ ni podprl s strani skupine volivcev predlagane novele zakona o zdravilih

Zahtevajo, da so varnostne študije za zdravila javno dostopne in da so dvojne slepe varnostne študije izvedene za vsa zdravila. Prav tako želijo doseči nezdružljivost izdaje dovoljenja za zdravila v skrajšanih in poenostavljenih postopkih za zdravila v programih obveznega cepljenja in prepovedati uporabo zdravil, ki bi spreminjala človekov DNK.

Da predlog novele ni primeren za nadaljnjo obravnavo, je sklenil že parlamentarni odbor za zdravstvo, predloga pa tudi ne podpira vlada. Večina poslanskih skupin je v torek na izredni seji DZ ocenila, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, v SAB pa zakonu niso nasprotovali.

Kot je dejal Vojko Starović(SAB), je vzrok za nizko precepljenost s prostovoljnimi cepivi tudi v skopih informacijah o sestavi cepiv in študij. Zato je vprašanje o javno dostopnih varnostnih študijah po njihovem mnenju na mestu. Po mnenju SAB je krepitev kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva prioriteta, zato s tega vidika namero predloga podpirajo. V SDS se po besedah Anje Bah Žibertstrinjajo, da je transparentnost pomembna tudi na področju cepiv, a ne na način, kot ga predlaga skupina volivcev. V državi so namreč pristojne institucije, ki morajo opraviti svoje delo in ustrezno ravnati v primeru nepravilnosti, je opozorila.

V LMŠ po navedbah Jožeta Lenarta podpirajo cilje novele, to je povečanje varnostnih cepiv, zaupanje v cepiva in zmanjšanje možnosti za pojav resnih in trajnih stranskih učinkov cepljenja, a menijo, da tega s predlagano novelo ne bi dosegli. Po njihovem mnenju bi nekatere rešitve privedle do situacij, ko v državi ne bi več mogli razpolagati z določenimi cepivi ali naprednimi zdravili.