DZ ni podprl uvedbe glob za nedostojno vedenje

Na seji je bilo prisotnih 88 poslancev, glasovalo jih je 87, saj se je predstavnik italijanske manjšine Felice Žiža vzdržal. Pri glasovanju so bili najbolj razdeljeni poslanci DeSUS. Franc Jurša je bil odsoten, Ivan Hršak in Branko Simonovič sta glasovala proti, Robert Polnar pa je predlog vlade podprl.

V koaliciji so zagovarjali, da gre pri spremembi predloga novele zakona o varstvu javnega reda in miru za preprečevanje pouličnega nasilja, medtem ko je opozicija vladi očitala, da gre zgolj za poskus utišati kritike oblasti. Napovedali so tudi razmislek o ustavni presoji, v primeru, da bi poslanci dopolnilo potrdili.

Spomnimo, v koaliciji so sprva predlagali dopolnilo, s katerim je bila predvidena globa od 500 do 1000 evrov za tistega, ki "se prepira, vpije ali se nedostojno vede" do uradne osebe pri uradnem poslovanju ter najvišjih predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih. Ker je predlog naletel na ostre obsodbe v javnosti, so nato dopolnilo zamenjali z novim, po katerem so predlog razširili na vse, ki se v javnosti prepirajo, vpijejo in nedostojno vedejo do posameznika ali skupine.

Kljub razširitvi na kaznovanje nedostojnega vedenja do vseh državljanov so v večjem delu opozicije ocenili, da namen ostaja enak. Kot so opozarjali, bi v pravni red s to spremembo vnesli zmedo, saj bi šlo za subjektivno odločanje policistov, kar bi lahko imelo za posledice tudi napake in zlorabe. Po njihovem mnenju je nedostojno vedenje ustrezno urejeno že v veljavnem zakonu in potrebe za spremembe ni.

"Gre za nič drugega kot uvajanje verbalnega delikta," je danes dejala Tina Heferle iz LMŠ. Z njo se je strinjala Nataša Sukič iz Levice, ki je menila, da gre za hudo obliko represije. Mojca Škrinjar iz SDS pa je nasprotno izpostavila, da je varnost zelo pomembna vrednota.

Predlog je želel vnesti še nekatere druge rešitve. Tako bi kazni namesto v tolarjih navedli v evrih. Širil bi nabor upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, in sicer tudi za primer bolezni ali telesne poškodbe. V zvezi z zbiranjem omenjenih prispevkov pa je predlagal prepoved motenja miru, povzročanja vznemirjenosti in nadlegovanja ljudi. Dodatno je določil prekršek storilca, ki oškodovanca udari večkrat, ne le enkrat. Prav tako je opredelil prekršek s hrupom in natančno opredelil obdobja, ko je dovoljeno pokanje s karbidom.