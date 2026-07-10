DZ spet ni potrdil dnevnega reda, preiskovalnih komisij še ne bodo odredili

Parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, med drugim iz politike in odvetništva, zahtevajo v Svobodi ter Levici in Vesni. Prav tako želijo ugotavljati, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Državni zbor Bobo

Državni zbor Bobo

Državni zbor Bobo

Državni zbor Bobo

Državni zbor Bobo









S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi v Svobodi ter Levici in Vesni želeli raziskati sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine. V predlog dnevnega reda je bil uvrščen tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Glede na to, da so navzoči poslanci Resnice na junijski izredni seji glasovali proti dnevnemu redu, so predlagatelji današnje izredne seje iz vrst Svobode, SD ter Levice in Vesne računali, da ga bo tokrat potrdila.