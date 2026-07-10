Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

DZ spet ni potrdil dnevnega reda, preiskovalnih komisij še ne bodo odredili

Ljubljana, 10. 07. 2026 12.21 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
STA N.V.
Državni zbor

DZ znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46. Je pa Ukom posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere.

Parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, med drugim iz politike in odvetništva, zahtevajo v Svobodi ter Levici in Vesni. Prav tako želijo ugotavljati, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev.

S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi v Svobodi ter Levici in Vesni želeli raziskati sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine.

V predlog dnevnega reda je bil uvrščen tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Glede na to, da so navzoči poslanci Resnice na junijski izredni seji glasovali proti dnevnemu redu, so predlagatelji današnje izredne seje iz vrst Svobode, SD ter Levice in Vesne računali, da ga bo tokrat potrdila.

Preberi še Black Cube: Skuša koalicija z manevri onemogočiti parlamentarno preiskavo?

Urad za komuniciranje (Ukom) je danes medijem posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov iz afere Black Cube, s katero so ugodili zahtevi prosilca za pridobitev poročila. "Nobena datoteka ni izvirna datoteka snemalne naprave. Vse datoteke so bile obdelane," so v inštitutu zapisali v povzetku posameznih rezultatov. "Znakov, ki bi nakazovali, da so posnetki v celoti ali deloma nastali z umetno inteligenco, ni bilo mogoče ugotoviti," so še zapisali.

Dodali so, da so bili glasovi deloma popačeni, več posnetkov pa je bilo združenih v eno datoteko. Natančen življenjski cikel datotek pa ni znan, so zagotovili. Dodali so še, da so v zvočnem signalu ugotovili dele frekvence, ki jih je mogoče razlagati kot signal frekvence električnega omrežja, vendar jih ni mogoče ovrednotiti.

izredna seja parlamentarne preiskave državni zbor

Pilot med letom skočil iz letala, 22-letna študentka ostala sama

Poletne temperature dva tedna hitreje kot nekoč

24ur.com Poslanci potrdili vmesno poročilo z ukrepi zoper Bobnarjevo in Lindava
24ur.com Dnevni red ni bil potrjen, preiskave o Black Cube niso odredili
24ur.com Predsednica DZ zaradi tajnih podatkov želela umik razprave: podpore ni dobila
24ur.com DZ vnovič potrdil novelo zakona o izvrševanju proračunov
24ur.com Kopača niso razrešili
24ur.com Poslanci potrdili predlog, da bi predsednik države potrjeval ministre
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
olafur
10. 07. 2026 13.43
strah in panika pri vladajočih ampak veleizdaja ne zastara, potrebno bo nekoč pogledati, kdo je oviral preiskave in jih obtożiti za prikrivanje veleizdaje
Odgovori
0 0
Nidami
10. 07. 2026 13.49
Mi imamo Robija in Alenko Bratušek in smo mirni.
Odgovori
0 0
barjan?ek1
10. 07. 2026 13.41
Kva je lokacija ? Česa se bojite. Avste mogoče krivi pokvari...
Odgovori
0 0
barjan?ek1
10. 07. 2026 13.37
Koalicija ali vas ni nič sram in nimata jajc da bi se soočili z resnico, če pravite da je vse transparentno. To vam ne verjame ni hče več. Stevo Logar sram vas bilo. Prevaranta na kubik
Odgovori
+1
1 0
barjan?ek1
10. 07. 2026 13.31
Stevo in Logarsta največja prevaranta v zgodovini parlamentarnih v šlo O v vsej zgodovini šlo volitev. Logar kako se moraš zjutraj pogledati v ogledalo in se vprašati zakaj si tak prevarant in izdajalec šlo naroda. Obljubljal si skupaj z Šteotom boj proti korupciji in rabotami ki jih sedaj skupaj delata. V mojih očeh sta največja pokvarjenca še JJ mu vama ni na nivoju. To politiko sta spravila na najnižji nivo v Poden sramote. Ne zaslužita si da na vaju tudi kuža polula saj bi težavami bila sveta gora. Logar kje si z vsemi tvojimi obljubami. Verjetno JJ-ju čistii čevlje in avto.
Odgovori
+2
4 2
frenk707
10. 07. 2026 13.29
Državljani si želimo in zaslužimo Resnico,..... brez pike in brez črne kocke.
Odgovori
-1
1 2
Petur
10. 07. 2026 13.20
jih je pa že komaj 46 glasovalo za Janeza...ni več taka huda ,zanesljiva premoč..počasi...?
Odgovori
+3
4 1
nopino
10. 07. 2026 13.12
Odgovarjam uni poslanki, kateraje izjavila da so proti dnevnem redu zato: ker želijo zvedeti kaj mislijo volivci. Zato, kot volivec povem svoje mnenje. To ni nagajanje, najmanj kaj je to je PROTIUSTAVNO DEJANJE. Za realizacijo ustavnega zakona in potrebno sprejeti dnevni red pa tudi ne glasovati o formiranju komisije. To početje je uradni začetek državne anarhije, katero omogoča vazal s svojimi člani. Iz ustavne države se s svetlobno hitrostjo spreminjamo v neustavno državo
Odgovori
+7
8 1
frenk707
10. 07. 2026 12.59
janšizem je najnižja oblika kulturnega in političnega nasilja nad normalnimi državljani,... vsak dan bolj.
Odgovori
+14
17 3
frenk707
10. 07. 2026 12.57
Diktatura na vsakem koraku.
Odgovori
+15
17 2
yss
10. 07. 2026 12.56
Kdo se sedaj boji, da bi resnica prišla na dan?
Odgovori
+15
17 2
MihaOlimpija
10. 07. 2026 12.55
Me zanima ce bojo sedaj levi tudi skalali do stropa pa nazaj ko so komentirali kaksno izražanje ima Zoran🙂 Prevrtite si sejo ko nekdo od levih rece obične pi****e po koncu seje. To se zelo spodobi v parlamentu🙂
Odgovori
-6
2 8
AndyM
10. 07. 2026 12.53
Tako pač izgleda v mafijski državi!!! Orbanizacija države je v polnem teku!
Odgovori
+10
14 4
bibaleze
Portal
Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki bodo to poletje doživela največje spremembe
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
vizita
Portal
Večina ljudi dela isto napako po kosilu, zaradi katere je prebava počasnejša
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
cekin
Portal
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
moskisvet
Portal
Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
Tudi pri 54 letih buri domišljijo: Lepota, ki temelji na samozavesti
Tudi pri 54 letih buri domišljijo: Lepota, ki temelji na samozavesti
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
dominvrt
Portal
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
okusno
Portal
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804