DZ o financiranju zasebnih šol, 'združeni starši' napovedali miren protest

V DZ sta danes predvideni splošni razpravi o spremembah financiranja zasebnih šol in azilne zakonodaje. S predlagano novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja želi vlada spremeniti financiranje zasebnih osnovnih šol. Z novelo zakona o mednarodni zaščiti pa SDS predlaga zaostritev pogojev za pridobitev azila.

Predlog sprememb financiranja zasebnih osnovnih šol je pripravilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da bi uresničilo odločbo ustavnega sodišča. S predlagano novelo bi država obvezni del javnega programa financirala 100-odstotno, razširjenega dela javnega programa pa ne bi več financirala. Za tiste, ki so že vpisani, se financiranje do konca osnovne šole ne bi spremenilo. To po opozorilih zasebnih osnovnih šol pomeni, da bi država skupno financiranje javnega programa z zdajšnjih 85-odstotkov znižala na okoli 65-odstotkov, kar da je v nasprotju z odločbo ustavnega sodišča, ki da je zahtevalo 100-odstotno financiranje. Na ministrstvu so nasprotno prepričani, da predlog uresničuje odločbo, saj da so ustavni sodniki zahtevali le 100-odstotno financiranje obveznega dela javnega programa. Zakonodajno-pravna služba DZ se o predlogu v tej fazi postopka še ni izrekla, služba vlade za zakonodajo pa je v svojem mnenju opozorila, da bodo pobudniki ustavne presoje s predlagano ureditvijo v slabšem pravnem položaju, kot so bili. Napovedan miren protest staršev iz civilne iniciative staršev otrok v zasebnih ustanovah Kot so sporočili iz civilne iniciative staršev otrok v zasebnih ustanovah, se bo nekaj 100 staršev udeležilo javnega posveta o zasebnem in javnem šolstvu. Pred parlamentom pa bo istočasno potekal "miren shod staršev in vseh podpornikov razvoja vzgoje in šolstva pri nas v Sloveniji".

