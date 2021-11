Dikaučič pred interpelacijo v DZ, izid glasovanja negotov

Poslance in poslanke čaka razprava o interpelaciji ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča. Interpelacijo so vložile opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB ter nepovezani poslanci. Za razpravo je predvidenih nekaj več kot 13 ur, izid glasovanja je negotov. Vlagatelji interpelacije ministru med drugim očitajo, da je odgovoren za objavo nezakonitega javnega poziva državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev ter dopuščanje "nedopustnega odlašanja vlade ter njenih selektivnih pristopov in političnih motivov pri imenovanju državnih tožilcev".

Marjan Dikaučič je v odgovoru na interpelacijo zavrnil vse očitke, ob tem pa poudaril, da je interpelacija vsebinsko neutemeljena in niti ni o njegovem delu. Za uspeh interpelacije je potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Predlagateljice LMŠ, SD, Levica, SAB in poslanska skupina nepovezanih poslancev, ki imajo skupaj 43 poslancev, tako same nimajo dovolj glasov za uspeh interpelacije. V poslanski skupini DeSUS poudarjajo, da bodo končno odločitev sprejeli po opravljeni razpravi, so pa prejšnji teden navedli, da se "zaradi vseh očitkov, na katere minister ne ponudi nobenih konkretnih odgovorov, v poslanski skupini močno nagibamo k podpori interpelacije". Ob morebitnem enotnem glasovanju poslancev DeSUS za interpelacijo bi lahko opozicija Dikaučiča odnesla z ministrskega stolčka. Dikaučič, ki prihaja iz vrst SMC, lahko računa na podporo te stranke, pa tudi na podporo koalicijskih SDS in NSi ter opozicijske SNS. Končni izid glasovanja je – v nasprotju z interpelacijo proti šolski ministrici Simoni Kustec – negotov. Dikaučič je sicer v dneh pred interpelacijo poravnal sporni komunalni prispevek, prav tako pa je vlada imenovala delegirana evropska tožilca Mateja Oštirja in Tanjo Frank Eler. icon-expand Marjan Dikaučič se bo zagovarjal pred očitki opozicije v DZ. FOTO: Miro Majcen Očitki predlagateljev V interpelaciji, ki je kot institut namenjena kritiki ministrovega dela, pa ni zapisanih nekaterih očitkov, za katere je kljub temu mogoče pričakovati, da jih bodo odprli med razpravo. Za nekatere poslanske skupine namreč še vedno ostaja sporno dejstvo, da zaradi suma davčne zatajitve in ponarejanja poslovnih listin o Dikaučiču teče sodna preiskava. Dikaučiču očitajo škodljivo okrnitev delovanja edinega notariata v Spodnji Savinjski dolini, ki da ga je pred tem Dikaučič hotel prevzeti sam. Po oceni predlagateljev interpelacije je za več kot leto dni trajajoč postopek izbire notarja v Žalcu zaradi zavlačevanja osebno odgovoren sedanji minister. Prav tako pa je minister Dikaučič odgovoren za zaprtje žalske notarske pisarne oziroma za njeno diskontinuirano delovanje, trdijo v opoziciji. Med glavnimi tremi očitki so sicer ponovitev razpisa za izbiro dveh evropskih delegiranih tožilcev, odlašanje pri imenovanju državnih tožilcev in sodelovanje pri "protiustavnih odlokih". PREBERI ŠE Dikaučič osumljen davčne utaje. Tožilstvo zahteva sodno preiskavo Kot smo poročali septembra, je bil pravosodni minister po naših informacijah osumljen storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve in ponarejanja poslovnih listin. V kazenski zadevi proti aktualnemu ministru za pravosodje je Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti avgusta 2019 tožilstvo BiH zaprosilo za mednarodno pomoč. Tožilka je avgusta 2020 vložila zahtevo za preiskavo na murskosoboškem sodišču, ki pa še ni bila uvedena. Minister za pravosodje je vse očitke zavrnil.