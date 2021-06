DZ o kandidatu za novega pravosodnega ministra Marjanu Dikaučiču

Prednost Marjana Dikaučiča je, da izhaja iz praktičnih pravnih okolij, za kandidata pa so se v SMC odločili zaradi ureditve stečajne zakonodaje, je predlog kandidature pojasnil vodja poslancev SMC Gregor Perič. Nekateri so sicer ocenjevali, da to področje ni ključno za delovanje pravne države kot take, toda v SMC so po Peričevih besedah že večkrat izpostavili, da so "politični partner gospodarstva". Prav na tem področju zato vidijo še veliko možnosti za izboljšave, saj se tudi na ta način ščitijo delovna mesta in podjetja.