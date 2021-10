DZ o kandidaturi Roka Svetliča za ustavnega sodnika

Predstojnik Pravnega inštituta pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper Svetlič je sicer že četrti kandidat za ustavnega sodnika s strani predsednika države Boruta Pahorja , pred tem so v DZ vsi njegovi predlogi ostali brez zadostne podpore. Za Svetliča je Pahor ocenil, da bi lahko dobil zadostno podporo, po vložitvi njegove kandidature pa so se v javnosti pojavili namigi, da naj bi Svetlič lani poleti na posvetu o migracijah govoril o streljanju migrantov, kar pa je sam zanikal.

Potem ko je DZ minuli četrtek opravil splošno razpravo o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, bodo poslanci danes glasovali, ali je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo. Razprava o predlogu, ki ga je v parlamentarni postopek vložilo ministrstvo za zdravje, je sicer pokazala različne poglede na predlagane rešitve. Medtem ko so koalicijski poslanci izpostavljali nujnost sistemske ureditve področja, pa v opoziciji opozarjajo predvsem na manko vira financiranja.

Današnji redni seji DZ bo sledila izredna, na kateri bodo poslanci na zahtevo opozicijskih poslanskih skupin LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP razpravljali o razmerah v državi. Predlagatelji vladi očitajo vladanje z odloki, ustvarjanje izrednih razmer in politizacijo policije, zato so pripravili predlog priporočil, s katerimi bi DZ vladi predlagali odstop. Večina na odboru za notranje zadeve pa je ocenila, da priporočila niso utemeljena, in predlagane sklepe zavrnil. O njih tako DZ danes ne bo glasoval.