DZ o konstruktivni nezaupnici v ponedeljek

Seja se bo začela ob 10. uri, ni pa še znano, koliko časa bo trajala, saj morajo poslanske skupine še najaviti čas za razpravo. Imajo pa predlagatelji nezaupnice na voljo največ uro časa za dopolnilno obrazložitev predloga, prav tako lahko kandidat za mandatarja v eni uri predstavi programske zasnove vlade. Besedo bo imel tudi premier Janez Janša, ki bo odgovoril na očitke iz nezaupnice ter predstavil svoj pogled na dosedanje delo vlade.

Ni popolnoma jasno, ali bodo nezaupnico podprli vsi poslanci DeSUS

Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in DeSUS so namreč v parlamentarni postopek v sredo ponovno vložile konstruktivno nezaupnico s kandidatom za mandatarjaKarlom Erjavcem. Predlog so podprle z 10 poslanskimi podpisi, vsaka od strank predlagateljic je prispevala dva. Za uspeh nezaupnice je sicer potrebnih 46 poslanskih glasov, ki pa jih stranke koalicije KUL nimajo. Niti še ni popolnoma jasno, ali bodo nezaupnico podprli štirje poslanci DeSUS, čeprav izvršni odbor stranke od njihov pričakuje, da bodo to storili.

Sprva je bilo predvideno, da bo DZ na izredni seji glasoval tudi o predlogu sprememb parlamentarnega poslovnika, s katerimi bi na predlog LMŠ, SD, Levice in SAB poslancem omogočili tajno glasovanje na daljavo. A ker komisija za poslovnik spremembam, za katere je nujna dvotretjinska večina, ni dala zelene luči, se je parlamentarni postopek končal.