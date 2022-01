DZ o krajši bolniški v breme delodajalca in energetskih vavčerjih

Poslanska skupina SAB je predloga novel zakona o delovnih razmerjih in zdravstvenega zakona, ki bi skrajšala tudi skupno obdobje v posameznem koledarskem letu, ko se nadomestilo za bolniško odsotnost izplačuje v breme delodajalca, in sicer s 120 na največ 80 delovnih dni v letu, pripravila s ciljem zmanjšati obseg prekarnega dela, izboljšati položaj samozaposlenih, finančno razbremeniti gospodarstvo in pozitivno vplivati na njegovo konkurenčnost.

A drugi v opoziciji se z njima ne strinjajo. V Levici opozarjajo, da so predlagane rešitve nepremišljene; da zaposlenim ne bodo prinesle ničesar, da pa slabšajo finančno stanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Finančne posledice so nerealno ocenjene, se strinjajo v ZZZS, kjer ocenjujejo, da bi takšna rešitev njihove odhodke povišala za 94 milijonov evrov. Predlogoma zato ostro nasprotujejo tudi sindikati. Na drugi strani ju je koalicija na matičnem odboru DZ minuli teden podprla.