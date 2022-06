DZ o mandatih nadomestnih poslancev in podpredsedniku DZ

DZ je dve podpredsednici že izvolil, in sicer poslansko SD Meiro Hot in poslansko Levice Natašo Sukič. Eno podpredsedniško mesto po poslovniku pripada največji opozicijski poslanski skupini, v tem sklicu DZ torej SDS, ki na to mesto predlaga nekdanjega vodjo poslanske skupine Krivca.

Glede na dnevni red seje bodo poslanci med mandatno-volilnimi zadevami obravnavali še predloge za izvolitev več okrajnih in okrožnih sodnikov, pa tudi predlog za razrešitev ustavnega sodnika Marijana Pavčnika, ki je konec maja podal odstop oz. zahtevo po predčasni razrešitvi s te funkcije.