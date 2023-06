DZ o noveli o izvrševanju proračunov in gradnji kanala C0

DZ je novelo zakona o izvrševanju proračunov maja sprejel skupaj z rebalansom letošnjega proračuna. Prinaša manjše spremembe, ki se med drugim nanašajo na zagotavljanje sredstev proračunskemu skladu za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter na zmanjšanje dopustnega zadolževanja države. Državni svet je konec prejšnjega meseca nanjo sprejel veto, ker se ne strinja z mnenjem vlade, da je v zadostni meri poskrbela za gospodarstvo v energetski krizi in se zato lahko proračunska rezerva zmanjša. Za ponovno potrditev novele je potrebna absolutna večina, to je 46 glasov.

Na dnevnem redu gradnja kanala C0 in predloga zakonov o delovnih razmerjih in o spodbujanju investicij

Na zahtevo poslancev SDS bo v DZ govora tudi o gradnji povezovalnega kanala C0 oz. "priporočilu vladi zaradi nespoštovanja in izigravanja pravne države v postopku gradnje povezovalnega kanala C0". Predlagatelji med drugim predlagajo vladi, naj začne izvajati aktivnosti za spoštovanje ustavne pravice do pitne vode, DZ pa naj po njihovem predlogu obsodi "izigravanje zakonodaje v postopku gradnje kanala". Za to točko je na voljo več kot šest ur.

Na dnevnem redu sta še predloga novele zakona o delovnih razmerjih in novele zakona o spodbujanju investicij. Prvi predlog je v imenu volivcev v času prejšnje vlade vložil Sindikat policistov Slovenije in bi uvedel strožje pogoje za izrek opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja zaposlenemu, a ga je odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide v torek že zavrnil. Drugi predlog je pripravila vlada in trajno ureja mehanizem priglasitve in pregleda neposrednih tujih naložb v Sloveniji, kar je bilo sicer doslej urejeno v enem od protikoronskih zakonov.