DZ o odstopu ministrov, Golob naj bi vložil listo kandidatov za nove

Po napovedih naj bi DZ zaslišanja opravil v četrtek in petek, ko se bodo pred matičnimi delovnimi telesi DZ predstavili kandidati za ministrico za infrastrukturo Alenka Bratušek, za ministra za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, za ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, za ministra za naravne vire in prostor Uroš Brežan, za ministrico za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, za ministra za solidarno prihodnost Simon Maljevac, za ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, za ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in za ministra za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.