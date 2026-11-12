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Slovenija

Poslanci podprli spremembe pri pomoči kmetom in avtoprevoznikom

Ljubljana, 12. 11. 2026 08.06 pred 5 urami 3 min branja 16

Avtor:
STA Ne.M.
Košnja trave

DZ je z 48 glasovi za in dvema proti podprl novelo zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki pogoje pomoči prevoznikom in kmetom usklajuje z zahtevami Bruslja. Nasprotovali so ji le v Levici, kjer zavračajo financiranje subvencij iz sredstev Borzena, menijo pa tudi, da se je kmete prineslo naokrog.

Zakon o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv je DZ sprejel septembra, novela pa na zahtevo Evropske komisije prinaša tri ključne prilagoditve, je danes pojasnil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damijan Jaklin.

Prinaša spremembo metodologije izračuna višine pomoči, tako da zgodovinska referenčna cena dizelskega goriva odraža dejanske tržne razmere pred nastopom krize. Predvideva tudi odpravo teritorialne omejitve glede kraja nakupa dizelskega goriva, s čimer se bo prevoznikom omogočilo uveljavljanje pomoči tudi za upravičene nakupe dizla v drugih državah članicah EU. Ta pomoč bo pokrivala do 70 odstotkov upravičenih dodatnih stroškov goriva, vendar največ 20 centov na liter. Spreminja se še ureditev pomoči za prevoze za lastne potrebe, ki se bo dodeljevala po pravilih de minimis, je nanizal Jaklin.

DZ je z 48 glasovi za in dvema proti podprl novelo zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki pogoje pomoči prevoznikom in kmetom usklajuje z zahtevami Bruslja.
DZ je z 48 glasovi za in dvema proti podprl novelo zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki pogoje pomoči prevoznikom in kmetom usklajuje z zahtevami Bruslja.
FOTO: Dreamstime

Ocenjena vrednost pomoči za cestno prevozništvo se s predlogom zvišuje z 29 na 38 milijonov evrov. Za nakup pnevmatik je še naprej predvidenih pet milijonov evrov, za pomoč v širšem kmetijskem sektorju pa 1,9 milijona evrov. Sredstva bo zagotovila družba Borzen.

V koaliciji in Resnici so novelo podprli, v Svobodi in SD ji niso nasprotovali, v Levici pa so bili proti.

Vladimir Šega (Levica) se je v predstavitvi stališč poslanskih skupin obregnil ob financiranje ukrepov iz sredstev Borzena. "Denar, ki je namenjen razogljičenju, ne more in ne sme biti namenjen subvencijam za fosilna goriva," je poudaril. Zmotilo jih je še, da je v zakonu za pomoč kmetom namenjenih le 1,9 milijona evrov, "torej trikrat manj kot za gume", ter da izhodiščna zgodovinska cena za kmete ostaja 30. junij. Kmete se je prineslo naokoli, se boji.

V SD, kjer potrebo po ukrepih razumejo, so pozvali k jasnim pojasnilom o posledicah porabe sredstev Borzena za druge njegove naloge. Zastaviti je treba tudi "ključna vprašanja, ali bodo postopki dovolj enostavni, ali bodo sredstva pravočasno prišla do upravičencev, ali bodo merila pravična in ali bo nadzor zagotovil, da javna sredstva ne bodo končala tam, kjer so nepotrebna", je pozval Damjan Bezjak Zrim.

V Svobodi se sprašujejo, zakaj rešitve v zakonu niso bile ustrezno usklajene z Brusljem že pred njegovim sprejetjem. "Posledic takšnega pristopa namreč ne nosi predlagatelj zakona, temveč potencialni upravičenci do finančne pomoči," je dejal Teodor Uranič. Opozoril je še, da Slovenija ne potrebuje zgolj interventnih ukrepov in velikih razvojnih napovedi, temveč predvsem konkretne, izvedljive in dolgoročne rešitve, ki bodo zajezile in preprečile nadaljnje zaostrovanje energetske draginje.

"Novela prinaša pravično vključitev vseh deležnikov in hkrati skrb za gospodarno rabo javnega denarja," pa je poudaril Srečko Ocvirk (NSi, SLS, Fokus). "S tem zakonom ne bogatimo tistega, ki prideluje ter izdelke in pridelke prevaža, ampak varujemo in blažimo udarec cen na tistega, ki v trgovini pričakuje dostopen in cenovno sprejemljiv izdelek," je dodal.

Da novela zasleduje razbremenitev prizadetih podjetij in kmetij, ohranjanje zanesljive oskrbe ter omejevanje prenosa višjih stroškov na gospodinjstva, se je strinjal Robert Potnik (Demokrati).

Predlog novele je pozdravila tudi Katja Kokot (Resnica). Pomembno je, da so merila za pomoč jasna, da se javna sredstva porabijo namensko in da pomoč čim prej doseže tiste, ki jo potrebujejo, je dejala. Sprejetje novele samo po sebi še ne pomeni takojšnjega izplačila, saj je za začetek glavne sheme potrebna še odločitev Evropske komisije, je pa nujen korak, da se postopek lahko nadaljuje, je spomnila.

Prav tako so predlog sprememb, ki jih je v stališču poslanske skupine povzel Bojan Podkrajšek, podprli v SDS.

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kmetijstvo prevozniki gozdarstvo

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KOMENTARJI16

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9876543
12. 11. 2026 15.56
V bistvu je povečanje res minimalno in bi bilo glede na delež volivcev iz kmetijske sfere lahko večje. Tu damBBcc prav. V primerjavi s tem, kako je Golob nagrajeval svoje NVOje s povečanjem socialnih transferjev za kar pol milijarde, je to res drobiž. Je pa tudi res, da je Janša vedno namenjal veliko pozornost gospodarstvu.
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0 0
borjac
12. 11. 2026 14.50
Vlada Janeza Janša bo kupila nove gume za avtoprevozniškega milijonarja Pišeka , še dobro da Pišekova Jahta nima gum , kajti kupili bi mu še gume za Jahto , v zahvalo za pomoč na Volitvah , reveži pa lahko za lakoto v mrazu umrejo , le komu mar za to .
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+1
1 0
Kostorog
12. 11. 2026 13.59
Tile naši kmetje kar jih poznam vsi vozijo dobre avte, dobre traktorje, nekateri celo po dva, tri, tu pa tam se pa najde kak Kmetič ki bi res rabil pomoč a je ne bo deležen.
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+4
4 0
galeon
12. 11. 2026 13.58
Jaz bom pa sam sebe podprl in bom na istem kot oni.
Odgovori
+1
1 0
roten
12. 11. 2026 13.50
Norca se delate iz nas
Odgovori
+2
2 0
BBcc
12. 11. 2026 12.28
Drobiž. In kmetje volijo SDS. SDS je podprl Tuje kmete v Evropskem parlamentu. Svoboda je bila proti.
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+1
2 1
mario49
12. 11. 2026 10.39
Še en "posrečen "predlog te kao "vlade",ki bo tgovcen omogočil še VELIKO VEČJE DOBIČKE !!!!
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+2
2 0
BBcc
12. 11. 2026 10.13
2000000 za vse kmete. Drobiž kot omnibus zakon drobiž za reveže.
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+2
3 1
Jožajoža
12. 11. 2026 09.32
Katerim kmetom in katerim avtoprevoznikov.slovenskim verjetno ne.
Odgovori
+4
5 1
9876543
12. 11. 2026 09.52
Joža, danes si ti dežuren admin. Bo potrebno kaj poguglat pa s podatki operirat, ne kar tako v stilu svobode samo lagat brez vsebinske razprave. Vas je pa tudi tu ostalo bore malo, ljudje z nekaj časti so si našli druge službe, a ne?
Odgovori
-2
2 4
Jožajoža
12. 11. 2026 10.07
imaš prav. v obdobju doktatorja janše 2020-2022 izginilo 15 milijard,50 000 slovenskih delavcev izgubilo službe in so morali politično migrirat v avstrijo. pod golobom so se počasi vračali, a so sedaj spet ogroženi.pa ne samo oni,1,5 miliona slovence nas je na robu prežvetja.zato PROTI na referendumu za zakon,ki je napisan, da se jemlje slovencem in da janšistom in tistim,ki sdsovce podprajo.tudi tujim obveščevalnim službam
Odgovori
+4
5 1
9876543
12. 11. 2026 11.55
A to po navodilih internega programa Gibanja svobode? zakon je dober, odpravlja prisklednike , spodbuja gospodarstvo, zato tak preplah na levi, da ga je potrebno s posebnim načrtom minirati, a brez vsebine, samo s parolami strašenja, a ne?
Odgovori
+0
1 1
9876543
12. 11. 2026 09.29
V Sloveniji se s kmetijstvom preživlja samo še 4 % ljudi in če se jim ne bo pomagalo, se bo vse zaraslo. Mladi ne vidijo več perspektive v delu za tako male dobičke, na drugi strani pa razno razne NVO aktiviste z več 100 milijonskimi nakazili iz proračuna, ki so dnevno na vseh medijih kot največji dobrotniki, v resnici pa delajo za tuj interes. Slovenija je lepa s svojimi travniki in pašniki, pa polji, a to se ne obdela samo od sebe.
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-1
1 2
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