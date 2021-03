Bo koalicija dobila dovolj glasov za razrešitev predsednika DZ?

Pri glasovanju o Zorčičevi razrešitvi je pričakovati tesen rezultat in bo bržkone do konca neznanka, ali bo koalicija uspela zbrati dovolj glasov. Pod predlog je podpisanih 38 poslancev iz vrst SDS, NSi in SMC, a na večini glasovanj lahko računa še na SNS, DeSUS in poslanca narodnih skupnosti, kar je skupaj 47 poslanskih glasov.

Poslanci SNS bodo po besedah predsednika stranke Zmaga Jelinčiča Plemenitega podprli Zorčičevo razrešitev. Podpredsednik DZ in poslanec DeSUS Branko Simonovičse v ponedeljek še ni izrekel o ravnanju poslancev DeSUS v primeru poskusa zamenjave predsednika DZ, saj se o tem še niso pogovorili. Prav tako ni nujno, da bodo enotni.

Poslanca narodnih skupnosti bosta glasovala po lastni vesti, je navedel vodja poslanske skupineFelice Žiža. Koordinator Levice Luka Mesec in predsednik LMŠ Marjan Šarec sta v ponedeljek ocenila, da do zamenjave predsednika DZ ne more priti, če se bosta poslanca narodnih skupnosti držala parlamentarne prakse, da nista jeziček na tehtnici.