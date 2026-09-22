DZ o predlogu razrešitve predsednika in podpredsednice DZ

Predlog za razrešitev Zorana Stevanovića, za katerega je danes predvidenih več kot sedem ur razprave, so poleti vložili poslanci Svobode, SD in Levice. To so storili po tistem, ko je DZ zavrnil dnevni red izrednih sej, s čimer ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav.

Predsedniku DZ med drugim očitajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Stevanović odgovarja, da je opravil svoje dolžnosti in sklical izredni seji z zahtevanimi točkami za odreditev preiskovalk, da pa odločitev večine v DZ za zavrnitev dnevnega reda ni njegova odgovornost.

Poslanci SDS, NSi in Resnice pa so septembra vložili predlog za razrešitev podpredsednice DZ iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda, ki mu bo DZ po predvideni časovnici namenil več kot šest ur. Nataši Avšič Bogovič med drugim očitajo, da ene od izrednih sej DZ ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Avšič Bogovič predlog razume kot preusmerjanje pozornosti od odgovornosti njegovih predlagateljev za kršitev ustave, poslovnikov in delovnopravne zakonodaje.

O obeh predlogih za razrešitev bo DZ odločal na sprotnem tajnem glasovanju. Pod nobenim od predlogov razrešitve ni zbranih 46 podpisov. Takšno večino, ki je potrebna za razrešitev, bi lahko zagotovili poslanci Demokratov, ki pa se niso podpisali pod nobenega od predlogov.