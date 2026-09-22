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Slovenija

DZ o predlogu razrešitve predsednika in podpredsednice DZ

Ljubljana, 22. 09. 2026 07.21 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
STA M.S.
Stevanović in Avšič Bogovič

Poslanci bodo na nadaljevanju redne seje DZ odločali o predlogih za razrešitev predsednika DZ Zorana Stevanovića in podpredsednice DZ Nataše Avšič Bogovič. O obeh predlogih za razrešitev, za katero je potrebnih 46 glasov, bo DZ odločal na sprotnem tajnem glasovanju.

Predlog za razrešitev Zorana Stevanovića, za katerega je danes predvidenih več kot sedem ur razprave, so poleti vložili poslanci Svobode, SD in Levice. To so storili po tistem, ko je DZ zavrnil dnevni red izrednih sej, s čimer ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav.

Predsedniku DZ med drugim očitajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Stevanović odgovarja, da je opravil svoje dolžnosti in sklical izredni seji z zahtevanimi točkami za odreditev preiskovalk, da pa odločitev večine v DZ za zavrnitev dnevnega reda ni njegova odgovornost.

Poslanci SDS, NSi in Resnice pa so septembra vložili predlog za razrešitev podpredsednice DZ iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda, ki mu bo DZ po predvideni časovnici namenil več kot šest ur. Nataši Avšič Bogovič med drugim očitajo, da ene od izrednih sej DZ ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Avšič Bogovič predlog razume kot preusmerjanje pozornosti od odgovornosti njegovih predlagateljev za kršitev ustave, poslovnikov in delovnopravne zakonodaje.

O obeh predlogih za razrešitev bo DZ odločal na sprotnem tajnem glasovanju. Pod nobenim od predlogov razrešitve ni zbranih 46 podpisov. Takšno večino, ki je potrebna za razrešitev, bi lahko zagotovili poslanci Demokratov, ki pa se niso podpisali pod nobenega od predlogov.

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dz zoran stevanović nataša avšič bogovič

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KOMENTARJI17

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Pet u tri krasne
22. 09. 2026 08.29
Brez skrbi, bodo že izraelci zrihtal, da jih bo 47 proti...
Odgovori
+1
1 0
Jon Bacek
22. 09. 2026 08.28
Joj, kako je ta Nataša zoprna! Popadljiva in zoprna, kot ostale moškinje iz skrajne Levice in Svobode!
Odgovori
+1
1 0
Andrej 007
22. 09. 2026 08.26
Baje da bo uboga avša danes na metli odletela...
Odgovori
-1
0 1
Klapa17
22. 09. 2026 08.23
Golob ima že vlado v senci da bi spet vladal in reševal slovenijo. A je uredil državni primankljaj? Ne, je preko milijarde minus kar državni proračun žre, ali je vsaj spoštoval ljudi in se trudil za blaginjo. Ne, zvišale so se določene položnice in ustvarile nove dajatve, zvišale so se trošarine. Pa še nov davek je pripravljal na nepremičnine. Ali je v Sloveniji v 4ih letih nastala neka velika nova zadeva ki zaposljuje vsaj nekaj 100 ljudi. Ne. Kvečjem se je nekaj obratov poslovilo. Je pa res da je bankam šlo dobro, petrolu tudi. Po domače povedano. Nič posebnega ni bil Golob. Zdaj pa bi čimprej vse rušil ker je odvisen pd oblasti kot Đanki od fiksa droge.
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+1
2 1
Jon Bacek
22. 09. 2026 08.25
Zelo verjetno je tudi on na kokainu.
Odgovori
+0
1 1
Klapa17
22. 09. 2026 08.26
Pa še pozabil sem povedat da je pred volitvami NENORMALNO zvišal plače svojim kolegom iz Državnega zbora in tudi po ministrstvih
Odgovori
0 0
Dolgočasnež
22. 09. 2026 08.23
mešanje megle pravih problemov se pa nihče ne loti
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+2
2 0
kunccix
22. 09. 2026 08.17
Bolje tako, kot da ta nesposobna vlada uničuje Slovenijo. A PV je še opravilno sposoben??? Ni ga v javnosti, razen na zborovanju svoje skrajno nesposobne desničarske stranke
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+1
4 3
Jon Bacek
22. 09. 2026 08.26
Te besede 100% držijo za dr. holoba, to je uni, ki so mu ukradli identiteto in ta isti, ki je želel plačati Tinino 40letnico brez računa. Kaj bo meni denar, ker potem bom zapravljal za neumnosti!
Odgovori
+1
1 0
Zmaj39
22. 09. 2026 08.11
Spet se bodo cel dan drli drug na drugega in kričali vsepovprek.
Odgovori
+4
4 0
wsharky
22. 09. 2026 08.09
Stevo adijo in ne vračaj se več
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+1
6 5
zmerni pesimist
22. 09. 2026 08.07
In se bo tresla gora rodila pa miš
Odgovori
+3
3 0
graf
22. 09. 2026 08.23
.. tako kot vedno , mi jih pa plačujemo da se ukvarjajo sami s sabo
Odgovori
+1
1 0
Korošec77
22. 09. 2026 08.06
To lahko opravijo v 15 min. Rezultat je itak že znan vnaprej.
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+5
5 0
prfox
22. 09. 2026 08.02
13 ur bodo sedaj zapravili poslanci iz teme, ki samo ovirajo delo vlade za razvoj Slovenije
Odgovori
+4
8 4
lakala28
22. 09. 2026 08.16
Sanjski razvoj: paktiranje z židi, nižanje davkov najbolj bogatim, razmetavanje davkoplačevalskega denarja za višanje plač najbolj bogatim ljudem v tej državi, vzdrževanje kriminalcev in goljufov na ablasti, na tisoče menjav v javni in državni upravi ter državnih podjetjih, protiustavno delovanje v parlamentu.... Čestitke vsem, ki ste to izvolili in ste na to še ponosni. A brez skrbi: tudi vi boste plačali visok račun za naivnost na volitvah.
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+3
3 0
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