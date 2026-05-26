Slovenija

DZ o predlogu za pokop žrtev revolucije na Žalah in o parlamentarnih preiskavah

Ljubljana, 26. 05. 2026 06.53 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
STA
Državni zbor

DZ bo na izredni seji obravnaval predlog sprememb, s katerim bi bil 17. maj nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Uvedel bi sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu.

V SDS, Demokratih ter NSi, SLS in Fokusu so sprva predlagali zakon o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, s katerim bi posegli v dva zakona, in sicer v zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev ter v zakon o vojnih grobiščih. Skladno z napotki zakonodajno-pravne službe pa so ga na odboru DZ za obrambo z dopolnilom spremenili v predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev.

Z njim bi 17. maj znova razglasili za dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Ta dan so že razglasili maja 2022 v času tretje vlade Janeza Janše, a je bil leto pozneje v času vlade Roberta Goloba ukinjen.

Nesoglasja glede kraja pokopa

Poleg tega predlog predvideva, da bi posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopali na pokopališču Žale v Ljubljani. Toda ljubljanski župan Zoran Janković temu nasprotuje in poudarja, da so Žale namenjene prebivalcem mesta. Do predloga so kritični tudi v Svobodi ter Levici in Vesni, ki predlagateljem očitajo izkoriščanje žrtev za politične namene in razdvajanje ljudi.

Predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi

Predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi so medtem pripravili v SDS in trojčku NSi, SLS in Fokus. Z njim bi omejili možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. DZ po predlogu tudi ne bi mogel odrediti preiskave o isti stvari, o kateri je že sprejel končno poročilo. Predlagatelji menijo, da veljavna ureditev, sprejeta v prejšnjem sklicu DZ na predlog tedanje predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, po svoji zasnovi prekomerno in nesorazmerno posega v učinkovitost parlamentarne preiskave kot ustavnega instituta.

KOMENTARJI

lakala28
26. 05. 2026 08.31
Zloraba ablasti se začenja.
Kardinal v Kristusu
26. 05. 2026 08.30
To so pomembne teme! Zgodovina naroda in Slovenstva je tisto, o čemer bi se mogli več pogovarjati, sploh v teh hudih časih draginje. Hvala Janša, ker nisi pozabil naših korenin, hvala ker gojiš spomin na leto 1991!
Volja
26. 05. 2026 08.16
▫️▫️▫️
Smuuki
26. 05. 2026 08.14
So komunisti izvedli genocid nad verujočimi? Samo to merilo je obstajalo kdo bo umrl in kdo ne. Nič ugotavljanja morebitne krivde. Vsi ki pobiti moški, ženske otroci so imeli kolektivno krivdo. Bili so kristjani
lakala28
26. 05. 2026 08.30
Ne bluzi. Bili so zgolj kolaboranti, izdajalci lastnega naroda, domobranci, ustaši.... Če so bili verni, toliko slabše oz. grše. To krščanske vrednote NISO in je podlo se skrivati za njimi. Podlo do vseh vernih, tudi duhovnikov, ki so se pridružili narodnoosvobodilnemu boju. Kaj tu ni jasno? Sprenevedanje, a ne?
