DZ zavrnil predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma so spisali na ministrstvu za finance, ki ga vodi Andrej Šircelj iz SDS. Zakon bi povečal pooblastila urada in mu dal praktično neomejena pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov. Vlada sicer zagotavlja, da se z zakonom bistveno ne posega v sedanji sistem.

Zakon je potrdil odbor za javne finance, čeprav je parlamentarna služba za zakonodajo spisala 17 strani pripomb in tudi opozorila, da je več členov neskladnih z ustavo. Na nekatere sporne določbe je opozorila tudi informacijska pooblaščenka.

Portal Necenzurirano je v ponedeljek objavil fotografije, ki kažejo, da obstaja v prostorih urada posebna soba za zbiranje tajnih podatkov, v katero lahko vstopi le skupina izbranih uslužbencev, ki jih je tja pripeljal nekdanji direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev v času prve Janševe vlade. Po njihovih informacijah naj bi se intenzivno ukvarjali z anonimnimi prijavami, ki naj bi prihajale iz krogov SDS. Njihove tarče so opozicijski politiki, znani podjetniki, posamezni novinarji in drugi kritiki oblasti.

Na predlog se je odzval nekdanji direktor urada za preprečevanje korupcije in pranje denarja, Klaudijo Stroligo. Kot je povedal, imata pooblastilo za delovanje po anonimkah že Policija in tožilstvo, zato "ne potrebujemo še enega organa, ki bi lahko zelo velika pooblastila, ki jih ima, začel uporabljati na podlagi anonimnih prijav ali informacij v medijih". Stroligo je povedal, da urad 20 let ni imel zaposlenih s strankarsko izkaznico. "To omogoča zlorabo, zlasti če to prihaja od stranke, ki je bila v preteklosti sama vključena v problematična financiranja." Vse skupaj je označil za "mini državni udar v enem organu".