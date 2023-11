DZ od Pirc Musarjeve zahteva pojasnila o izvajanju zakona o pomilostitvah

V imenu predlagatelja je Branko Grims v obrazložitvi predloga sklepa ocenil, da Slovenija zaradi povečanega števila migrantov, čemur pripisuje porast števila kaznivih dejanj, ni več varna država. Odločitev predsednice republike, da v takšnih razmerah pomilosti tri "obsojene tihotapce ljudi", javnosti daje "zelo čudno sporočilo", je dejal.

Slovenija je in ostaja varna država, je v imenu poslanske skupine Svoboda zatrdil njen vodja Borut Sajovic. Po njegovih besedah želi SDS z lažnimi sporočili o migracijah zavajati, deliti in strašiti državljane, za kar ima ta stranka političen motiv. "Mi v tej zgodbi seveda ne želimo in ne bomo sodelovali," je bil jasen. A se v poslanski skupini kljub temu veselijo odgovora Pirc Musarjeve, ki bo imela priložnost pojasniti svoje odločitve.

Velja, da se predsednica republike za pomilostitev načeloma odloči, če soglasje temu dajo vse vpletene institucije, je v imenu poslanske skupine SDS dejal Dejan Kaloh. Temu sta po njegovih besedah v primeru ukrajinskega državljana nasprotovalo koprsko tožilstvo in sodišče, v primeru druge pomilostitve pa je temu nasprotovalo tožilstvo na Ptuju. Predsednica republike ima sicer diskrecijsko pravico in ji teh mnenj ni treba upoštevati, a ima hkrati moralno in etično dolžnost do državljanov, še zlasti ko gre za njihovo varnost, je dodal.

Sklep so podprli tudi v poslanski skupini NSi, saj so se v javnosti pojavile številne informacije in interpretacije teh pomilostitev, je dejala Vida Čadonič Špelič.

Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec je ocenil, da stranka SDS vprašanj o migracijah ne odpira dobronamerno, temveč na "najbolj nizkoten način, kako zlorabljati nesreče posamičnih ljudi za neke lastne ali pa širše politične interese". Sklep s pozivom predsednici republike so kljub temu podprli, da poslanci Pirc Musarjevi dajo možnost bolj natančno in v pisni obliki obrazložiti njen vidik, je navedel.

V poslanski skupini SD se do predloga sklepa niso opredelili.

Poslanci bodo razpravo o predlogu SDS za priporočilo vladi, naj zakon o pomilostitvah spremeni na način, da bi morala predsednica republike obrazložiti svoje odločitve o pomilostitvah, nadaljevali v torek, ko bodo po besedah podpredsednika DZ Danijela Krivca (SDS) prejeli tudi mnenje predsednice republike. Glasovanja o predlogu ne bo, saj je matični odbor predlog priporočila zavrnil.

STA na odziv Pirc Musarjeve na danes sprejeti sklep DZ še čaka. Prejšnji teden pa so iz njenega urada sporočili, da pri pomilostitvah deluje skladno z zakonom. Doslej je odločala o 27 pomilostitvah, od tega je ugodila le štirim prošnjam. Pirc Musar je dodala, da je zloraba migracijske problematike in težkih osebnih zgodb z namenom poceni pridobivanja političnih točk zavržno dejanje.